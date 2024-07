Prop de 740 atletes disputen avui l'Estatal sub-16 de pista a les Basses

Un total de 734 atletes, entre totes les proves individuals i de relleus, s’han inscrit en el Campionat d’Espanya sub-16 d’atletisme que avui i demà es disputarà a la pista de les Basses.

Hi haurà pràcticament igualtat entre dones (366) i homes (368), sent el Facsa-Playas de Castelló (37 atletes) el club amb més representació, seguit per AD Marathon (16), AD Sprint (15), Trops-Cueva de Nerja i València Club Atletisme (14), Puentecillas Palència (11) i Alcampo Scorpio 71 i DELSUR Coop La Palma (10). Quant a la participació lleidatana, l’Aldahra Lleida UA, amfitrió de l’esdeveniment, aportarà set corredors: Jana Queralt, que competirà en 100 tanques; Mariona Armero, en salt de llargada i 300 metres; Àlex Sola, en 300; Àngela Sellart en llançament de javelina; Linda Moreira, en 100 tanques; Jan Tomàs, en llançament de javelina, i Bru Flores, a 3.000 metres marxa. També participa Rabad Ouzeemmou, del Club d’Atletisme de la Pobla de Segur, que competirà en 3.000 i, per l’AA Xafatolls, Màxim Valencia, també en 3.000 metres.A causa de les altes temperatures, la jornada de la tarda d’avui començarà a les 18.45, una hora més tard del que estava previst inicialment, i acabarà cap a les 11 de la nit.