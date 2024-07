Domini del Lleida Ski & Wake a l'Estatal

El Lleida Ski & Wake va ser el dominador de la categoria de salts del Campionat d’Espanya d’esquí nàutic, que es disputa a les instal·lacions de 2Llacs. La prova masculina va ser per a Álvaro Noguera, que va aconseguir un registre de 677,56 punts i un millor salt de 54,7 metres. En segona posició es va situar Lluís Noguera, que es va quedar en 656,25 punts i un millor salt de 53,2 metres, mentre que el podi el va completar Pablo Donatiu, amb una puntuació de 508,52 i un registre en el salt de 42,8 metres. D’altra banda, la cita femenina va ser per a Clàudia Barjau, sumant 328,33 punts i aconseguint un millor salt de 24,5 metres. Barjau va superar en el seu segon salt Laura Noguera, que va aconseguir 324,58 punts i un salt de 24,3 metres. Els cinc saltadors en el podi són membres del Lleida Ski & Wake. Per avui estan previstes les segones rondes d’eslàlom i figures. Lluís Noguera va ser primer en eslàlom i també en figures, mentre que en categoria femenina la jornada va estar dominada per Clàudia Barjau, que pot fer triplet en la cita lleidatana, prèvia a l’Europeu d’Itàlia.