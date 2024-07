La Lips League d'Artesa de Segre tanca el seu segon any

La Lips League, competició que van crear l’any passat a Artesa de Segre Nil Baró i Julià Jou seguint el model de Gerard Piqué amb la seua Kings League, s’ha ampliat en aquesta segona edició a les categories de base.

La competició de Futbol 7 ha comptat en aquesta edició amb 15 equips sèniors, repartits en dos divisions, amb 160 jugadors, però també ha creat la Lips League Júnior, amb 13 equips benjamins i alevins, repartits en tres divisions i 130 jugadors. El campió sènior ha estat el Superviles FC, d’Artesa de Segre, seguit de l’Equip C de Linyola. En Júniors el Rudes FC, d’Artesa de Segre, va guanyar en la Fase Or, i Darwins FC, d’Artesa de Segre, en Fase Plata.“El torneig, com l’any passat, ha estat un gran èxit, no només de participació, també de públic. Més de 600 persones han vingut a veure els partits al camp de Futbol 7 d’Artesa de Segre”, explica Julià Jou, que afegeix que “el torneig de base també ha tingut un gran interès, amb molta participació dels pares”. L’èxit ja els ha animat a muntar una tercera edició la pròxima temporada en què “mantindrem la competició júnior, encara que la sènior segurament la farem en menys dies, perquè s’ha fet una mica llarga”, afegeix. I és que mentre el torneig júnior es va concentrar en un cap de setmana, el sènior va durar sis setmanes. Tots els partits es van retransmetre per Twich.La competició és una adaptació lliure del torneig creat per Piqúé, ja que té les seues pròpies cartes dinamitzadores. “Sí, nosaltres tenim que a la cinquena falta es llança en penal shoot out, des de mig camp; una targeta groga són dos minuts d’exclusió; durant tres minuts desapareix el fora de joc, o durant dos minuts el porter no pot tocar la pilota amb les mans”, afegeix Jou.