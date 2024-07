Un llegat 'verd' i sostenible

París 2024 va proposar des dels seus primers passos un nou model de Jocs sostenible, amb la neteja del Sena com la fita més simbòlica i amb la promesa d’una herència verda per a la ciutat. Inicialment, el projecte parisenc aspirava a ser la primera cita olímpica amb un “impacte positiu” per al clima, però aquesta meta es va moderar fins a reduir a la meitat les emissions normals de carboni. Es calculen en uns 1,58 milions de tones de CO2 equivalent, molt per sota dels 3,5 milions de Londres i de Rio i fins i tot dels de Tòquio (1,96), celebrats el 2021 sota l’impacte de la pandèmia.

La principal carta de sostenibilitat de París és que el 95% dels recintes olímpics existien ja o tenen caràcter temporal, per la qual cosa no es necessitaven grans recursos per a la construcció. En algun dels casos, els Jocs han estat l’excusa per emprendre reformes, com la del majestuós Grand Palais, un esforç que també quedarà com a llegat per a la ciutat. Però la més significativa de les millores no s’ha donat en un edifici, sinó al Sena. El gran riu net que creua la ciutat serà l’herència verda més simbòlica de París 2024, ja que la cita olímpica ha servit com a accelerador per treballar, des del 2016, a fer les seues aigües aptes al bany després de gairebé un segle prohibit per raons sanitàries. La gesta ha suposat desemborsar 1.400 milions d’euros. Les noves construccions permanents que deixaran els Jocs han estat també concebudes tenint en compte el canvi climàtic. Els nous centres esportius seran d’alt rendiment mediambiental o de baixes emissions de carboni i tots els llocs olímpics, en general, s’aprovisionaran amb electricitat renovable. La Vila Olímpica, en la qual es plantaran gairebé 9.000 arbres una vegada concloguin els Jocs, es transformarà en un barri residencial de 2.800 habitatges, amb sis hectàrees d’espais verds.Un altre llegat important que París guardarà per a la posteritat serà l’aposta d’aquests Jocs Olímpics pel transport públic i la bicicleta. La mesura que més destaca és la molt esperada extensió del metro fins a l’aeroport d’Orly, al sud de la capital, que va quedar estrenada a finals d’aquest juny. La bicicleta es presenta com la gran alternativa, en qualsevol cas, amb 60 quilòmetres d’olimpistes construïdes per a aquesta cita i 25 més a Seine-Saint-Denis, a banda de milers de noves places d’aparcament suplementàries.

Alcaraz accelera la seua preparació i té previst viatjar demà

Carlos Alcaraz, després del seu segon triomf a Wimbledon, va iniciar el seu canvi a la terra batuda dijous passat, en l’argila de la Real Sociedad Club de Campo de Múrcia. Des d’aleshores, no ha parat. Les seues sessions, amb l’accent posat en el to físic, seguiran fins demà, quan té previst volar a París. Aquests dies, a banda d’entrenar, també ha tingut temps per als seus seguidors més petits. Els participants del seu campus, de 8 a 18 anys, han tingut l’oportunitat de compartir temps amb el tenista.

Pablo Crespo, subcampió mundial de C1 1.000 metres

El gallec Pablo Crespo es va proclamar ahir subcampió mundial de C1 1.000 metres pocs dies abans de participar en els Jocs. Crespo va ser segon en la cita mundialista amb un crono de 3:58.707, superat en l’últim tram de la prova pel bielorús Danila Veraixtxaka, que va invertir un temps de 3:57.068. El mes passat, la Federació Internacional va confirmar la plaça de Pablo Crespo per a la prova de C1 1.000 metres dels Jocs Olímpics després de veure’s beneficiat d’una reassignació de plaça.

Recomanen viatjar amb pòlissa completa

El ministeri d’Exteriors recomana als ciutadans que viatgin als Jocs que subscriguin una assegurança de viatge suficient per cobrir les contingències més habituals, com despeses mèdiques, repatriació medicalitzada, pèrdua d’equipatge o pèrdua de vols. També recorda que l’espai aeri de París estarà tancat el dia de la cerimònia d’inauguració entre les 19.00 i la mitjanit, la qual cosa pot afectar els vols.

Corea del Nord torna vuit anys després

Atletes nord-coreans van sortir ahir cap a França per participar en els Jocs, en el primer enviament d’una delegació d’esportistes que fa l’hermètic país en vuit anys, segons unes imatges difoses per mitjans locals. En els Jocs de Tòquio, Pyongyang no va enviar cap atleta per la pandèmia, cosa que va suposar una sanció i no poder participar en els Jocs d’Hivern de Pequín 2022.

Espanya cau davant d’Argentina a València

La selecció argentina d’hoquei sobre herba va tornar a superar ahir a València una combativa però ineficaç selecció espanyola femenina en l’últim examen previ als Jocs (1-0), un partit de preparació en el qual les lleones van demostrar la seua solidesa defensiva i les redsticks, estar preparades per competir per tot en la cita olímpica de París.

Li amputen un dit per acudir als Jocs Olímpics

El jugador australià d’hoquei Matthew Dawson no vol perdre’s per res del món els Jocs. Després de patir una lesió durant la preparació, ha decidit amputar-se el dit anular de la mà dreta per escurçar els terminis inicials de recuperació. “La millor opció era treure’m la punta del dit”, va assegurar l’australià, que va afirmar que hauria tingut dificultats per jugar.