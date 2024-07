El Lleida diu que va complir les normes i la Paeria ho nega

El Lleida CF va emetre ahir un comunicat, en relació amb la notícia que va avançar SEGRE, en el qual assegura que ha complert la normativa urbanística municipal i la Llei d’Urbanisme de Catalunya i que, per tant, segons el club, té l’autorització per executar les obres del canvi de gespa del Camp d’Esports. L’esmentat escrit es contraposa a la versió de la Paeria, que insisteix que el club no va seguir el procediment per obtenir el permís d’obres.

En el comunicat, el club explica que el 23 de juny va efectuar la comunicació prèvia d’inici de les obres a l’ajuntament i que va abonar la taxa corresponent de 388,63 euros, a banda de pagar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 1.274,71 euros. El club també explica que l’11 de juliol, abans de l’inici de les obres, es va presentar a la Paeria la sol·licitud d’ocupació de la via pública.El Lleida també assegura que, una vegada iniciades les obres, va rebre un correu electrònic de la regidoria d’Esports indicant que no està legitimat per fer cap actuació al Camp d’Esports, ja que no existeix cap conveni d’ús. En aquest punt, el club diu que s’“obvia de forma malintencionada la resolució judicial del 6 d’octubre del 2022”, que concedeix la cautelar per continuar utilitzant les instal·lacions municipals. Arran d’aquest mail i la inspecció que volia portar a terme la Paeria, el club estudia emprendre accions legals per abús d’autoritat.Val a recordar que, segons fonts municipals, el Lleida no va seguir el procediment que es requereix a tots els clubs i està en mans dels assessors jurídics de la Paeria que se li impedís fer la inspecció, una cosa que considera “gravíssima”. Ahir van insistir que “es van saltar el procediment”, ja que abans de tots els passos fets pel club, aquest hauria d’haver demanat permís a l’ajuntament dirigint-se al departament de Patrimoni i després enviar un mail a Esports indicant el motiu de les obres. D’altra banda, van advertir que “hi ha un contenciós obert sobre l’ús de l’estadi” i que “una cosa és que el Lleida tingui autorització per fer obres per una comunicació prèvia i una altra que la tingui del propietari de la instal·lació”.