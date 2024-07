Norris firma la pole i s'enganxa al Mundial

Lando Norris (McLaren) va enlluernar ahir en el Gran Premi d’Hongria al firmar un temps 46 mil·lèsimes més ràpid que Max Verstappen (Red Bull), que li va servir per emportar-se la pole i enganxar-se al Mundial de Fórmula 1. Norris, que va firmar un temps d’1:15.227, va aprofitar la millora del McLaren per volar sobre l’humit traçat de Hungaroring, en el qual Carlos Sainz (Ferrari) sortirà quart i Fernando Alonso (Aston Martin) sisè, al no poder completar una volta perfecta al trobar-se amb l’accident de Yuki Tsunoda, que va deixar la segona bandera roja de la jornada. Minuts abans, en la primera sessió, va ser Checo Pérez (Red Bull) qui es va estavellar contra el mur, de manera que el pilot mexicà sortirà setzè en la carrera d’avui, en la qual els McLaren ocuparan la primera línia de la graella. La sortida, amb Norris primer i Oscar Piastri (McLaren) segon, serà un moment perfecte perquè Norris retalli marge dels 84 punts que el separen de Verstappen, líder del Mundial i que sortirà en tercera posició.

Per la seua part, l’aranès Mari Boya va ser ahir divuitè en la cursa esprint de Fórmula 3.