La Cursa de l'Àngel reuneix 200 atletes a Almenar

Mònica Malla, del Club Esportiu Rocko Almenar, i Hamout Ait Mazian, del Clos Pons Thai Runners, van ser els guanyadors de la prova de 10 quilòmetres en la quarta edició de la Cursa de l’Àngel, a Almenar. La prova, que es va celebrar dissabte a última hora de la tarda, va reunir uns 200 atletes entre les tres propostes de l’organització, carreres de 10 i de 5 quilòmetres, respectivament, així com una caminada, aquesta també amb un recorregut de cinc quilòmetres.

En la distància llarga, l’atleta del Club Esportiu Rocko Almanar Mònica Malla va ser la més ràpida i es va proclamar guanyadora amb un temps de 45:15. La segona posició va ser per a Laura Pallejà, del Runner’s Balaguer, que va parar el crono en 48:39, mentre que Goretti Majós, també del Club Esportiu Rocko Almenar, va completar el podi al ser tercera amb un temps de 51:16.Pel que fa a la categoria masculina, la victòria va ser per a Hamout Ait Mazian, del Clos Pons Thai Runners, que va ser el més ràpid firmant un temps de 36:27, imposant-se amb autoritat. El segon classificat va ser Martí Borràs, de Los Gessers d’Algerri, que va parar el cronòmetre en 41:00. El tercer classificat va ser Albert Dolcet, del Maiparem d’Alcarràs, que va firmar un temps de 42:40.Pel que fa a la distància dels 5 quilòmetres, el triomf en dones va ser per a l’atleta independent Laia Gil, que va fer el recorregut de la prova amb un temps de 20:54. Molt a prop d’ella va quedar, en segona posició, Antònia Argilés, de l’Almiramar, que va parar el crono en 21:02. El tercer calaix del podi el va ocupar Marta Gort, del Club Triatló Prosan, que va fer un crono de 21:11.Quant a la cursa masculina, el triomf va ser per a César Mur, d’El Reto de Correr, que va ser va ser el més ràpid parant el cronòmetre en 17:29. El segon lloc va ser per a Jordi Camats, del Clos Pons Thai Runners, que va firmar un temps de 18:55, mentre que el podi el va completar César Calvillo, de Reptes Run Lleida, tercer amb un temps de 19:07.La prova, que va tenir tant la sortida com l’arribada al costat de les piscines municipals d’Almenar, era puntuable per a la Lliga Ponent.