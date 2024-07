Flick per fi serà presentat com a nou tècnic del Barça aquest dijous

detail.info.publicated Efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Barça presentarà Hansi Flick com a nou entrenador del primer equip dijous vinent 25 de juliol a les 13:00 CET (11:00 GMT), a l’Auditori 1899, segons ha informat el club.

A pocs metres de les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou, Flick compareixerà per primera vegada en roda de premsa des que el Barça va anunciar, fa gairebé dos mesos, la seua contractació com a relleu de Xavi Hernández a la banqueta blaugrana.

Tres dies abans de volar cap als Estats Units, on l’equip farà una gira de pretemporada que el portarà a enfrontar-se a Manchester City, Reial Madrid i Milan, l’alemany podrà explicar a la premsa les seues impressions després d’aquestes primeres setmanes de pretemporada.

L’acte de la presentació de Hansi Flick com a entrenador de l’equip serà a més retransmès en directe per la plataforma d''streaming' Barça One.