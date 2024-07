Primer triomf de Piastri

Oscar Piastri (McLaren) va aprofitar la baralla pel Mundial entre Lando Norris (McLaren) i Max Verstappen (Red Bull) per guanyar ahir el Gran Premi d’Hongria i segellar el seu primer triomf a l’F1, encara que per a això va haver d’esperar a 2 voltes del final, quan Norris va donar el seu braç a tòrcer i va cedir la primera posició al seu company. El britànic, que s’havia situat líder a 25 voltes del final a l’entrar abans a boxs que Piastri –líder fins a aquell moment–, va estar 20 voltes fent-se el desentès als missatges del seu equip, que li va exigir que tornés la posició, la qual cosa va acabar fent en una cita en la qual va retallar 10 punts a Verstappen, que va acabar cinquè després d’un toc amb Lewis Hamilton (Mercedes). “Lando, necessites l’equip per lluitar pel títol. Recorda el que hem parlat. T’estem fent un favor”, van ser els missatges a Norris abans que aixequés el peu de l’accelerador.

Hamilton va completar un podi que no va poder assolir Carlos Sainz (Ferrari), que va acabar sisè, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar fora dels punts, onzè, després de ser superat per Checo Pérez (Red Bull), que amb un gran ritme de cursa va remuntar nou llocs per finalitzar setè. La superioritat que va exhibir McLaren, que va arribar a recalcar a Norris que per guanyar el Mundial necessitaria “l’equip i Piastri” mentre no cedia el primer lloc, va mostrar un canvi de tendència en el campionat, en el qual Norris ja desafia l’hegemonia de Verstappen. “És increïble com deixem que ens facin un undercut i fotem enlaire la meua cursa. Estic arreglant la vostra estratègia de merda”, es va sentir dir al líder del Mundial abans de la segona parada.Per la seua part, l’aranès Mari Boya (Campos Racing) va ser desè en la prova de Fórmula 3, en la qual es va imposar el búlgar Nikola Tsolov (ART Grand Prix). Boya va sumar un punt i es manté tretzè a la general del Mundial, a 2 punts del francès Sami Meguetounif (Trident), que ahir va acabar el 25.