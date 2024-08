Un Barça ple de jugadors del planter venç el City a la tanda de penals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va iniciar la gira nord-americana amb un empat (2-2) i posterior victòria en els penals davant del Manchester City (4-1) a Orlando, un duel que Hansi Flick va afrontar ple de joves i en el qual Pau Víctor i Pablo Torre van fer els gols blaugrana.

Malgrat el retard del duel una hora i quart per una tempesta elèctrica, 63.237 espectadors van omplir el Camping World Stadium per presenciar el duel entre culers i citizens, també amb molts joves a l’onze. Els de Pep Guardiola van tancar els blaugranes a la seua àrea en un començament intens, amb Iñaki Peña evitant el gol de Haaland. Tanmateix, els de Flick aconseguien generar perill, sobretot per la banda dreta de Julián Araujo, i en el minut 24 Marc Casadó va connectar per a Pau Víctor, que va aconseguir inaugurar el marcador (1-0).El City va empatar en el 39 gràcies a un bon tret creuat de Nico O’Reilly, però en el temps extra de la primera part Pablo Torre va posar de nou els blaugranes davant al retallar la defensa i creuar la pilota davant del porter (2-1). A la represa, Flick va donar minuts a més del planter i Pau Víctor va fregar el tercer, però van ser els de Guardiola els que van aconseguir anotar en una acció de Kovacic que Grealish va finalitzar a l’escaire (2-2). Així, tot es va resoldre en la tanda de penals, en la qual el Barça va materialitzar els seus quatre llançaments, mentre que Ander Astralaga va aturar els dos primers de Kalvin Phillips i Jacob Wright.