L'Atlètic Lleida crea el trofeu solidari Indíbil i Mandoni

L’Atlètic Lleida va presentar ahir en societat el Trofeu Indíbil i Mandoni, que celebrarà la primera edició dimecres dia 14 amb un rival de renom com el Nàstic de Tarragona, de Primera RFEF, com a equip convidat. El trofeu naix amb la intenció de ser la cita anual per presentar l’equip davant de l’afició i també té un marcat caràcter benèfic, ja que aquesta primera edició anirà en benefici de la Fundació ASPAMIS, entitat que es dedica a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Precisament, la seu de la fundació a Torrefarrera va acollir ahir la presentació del nou trofeu, que s’emmarca dins de la intenció del club de “continuar creixent en tots els sentits”, segons va expressar el director esportiu, Xavi Bartolo, que va posar en relleu la voluntat que l’Indíbil i Mandoni sigui una cita “que ens identifiqui cada temporada com a club i també representi la ciutat”.Josep Maria Oromí, president de l’Atlètic Lleida, va ampliar que “la nostra intenció és que el torneig sempre mantingui aquest caràcter benèfic i cada any veurem quina entitat és la beneficiària”. Sobre aquesta primera edició, el president va anunciar que l’entrada al partit serà totalment gratuïta i que les aportacions benèfiques seran voluntàries i es realitzaran al mateix punt d’accés al camp Ramon Farrús.La col·laboració entre l’Atlètic Lleida i ASPAMIS es va iniciar en el marc de l’equip Genuine del club, on juguen fins a set residents del centre de Torrefarrera. Precisament, Oromí va destacar que l’equip Genuine i el nou torneig van de la mà “en la tasca d’acció social que el club també té com a finalitat”.El president de la Fundació ASPAMIS, Carlos Tarragona, es va mostrar “molt agraït amb la junta de l’Atlètic Lleida per haver pensat en nosaltres per la primera edició del trofeu”. “Aquests projectes són molt bonics tant en l’apartat esportiu com en la part social i esperem poder col·laborar-hi molts anys”, va afegir Tarragona.D’altra banda, l’Atlètic Lleida s’estrena avui (19.15) a la pretemporada, visitant el Reus Reddis, que també serà un dels seus rivals en el grup 5 de Tercera RFEF.