Carolina Marín es lesiona amb la final esperant-la

L’estadi parisenc de La Chapelle va passar de la festa a la tragèdia en només un segon: la malaguenya Carolina Marín, que dominava amb brillantor la segona semifinal de bàdminton davant de la xinesa Bing Jiao He, va caure, es va doblegar el genoll dret i va haver d’abandonar el partit devastada pel dolor, trencada per la ràbia de perdre’s una final que ja acariciava.

Marín manava en el marcador per 21-14 i 10-6 quan es va produir la lesió. Va córrer a buscar el volant i la cama dreta no li va aguantar. La seua manera de tapar-se la cara amb les mans, els crits, la immobilitat a terra, van indicar que la lesió era seriosa.Assistida immediatament pels serveis mèdics i pel seu entrenador, Fernando Rivas, va tardar diversos minuts a poder atansar-se amb ajuda a la banqueta. Allà li van posar una genollera i, coixejant, va tornar a la pista. Va intentar jugar dos punts més, però no podia desplaçar-se.Es va agenollar sobre la pista, es va posar el cap entre els braços i va plorar desconsolada, abraçada per Rivas i per tot l’estadi, que la va acomiadar dempeus, amb una gran ovació.Marín ha patit durant la seua carrera una ruptura de lligament creuat a cada genoll, la segona de les quals li va impedir estar als Jocs de Tòquio 2020. Els Jocs de París semblaven haver arribat per culminar la seua rebel·lió contra totes les adversitats que s’han creuat en el seu camí els últims anys: les greus lesions i cops personals com la mort del seu pare el 2020, després de cinc durs mesos lluitant contra les conseqüències d’un accident laboral. Contra tot això i contra la por de perdre s’estava rebel·lant Marín a París, a l’estadi de La Chapelle convertit en una bombonera i un públic bolcat amb una jugadora excepcional, l’única no asiàtica que ha triomfat en el circuit, campiona olímpica el 2016 i tres vegades campiona mundial.Per la seua part, el director tècnic de la Federació Espanyola de Bàdminton, Arturo Ruiz, va explicar que sol·licitaran al Comitè Olímpic Internacional (COI) que “li donin una segona medalla de bronze”.

Hospitalitzada després de competir al Sena

La triatleta belga Claire Michel s’ha contaminat i porta quatre dies a l’hospital després de competir al Sena. La triatleta està infectada amb el bacteri E.coli, que pot provocar problemes estomacals i intestinals greus com diarrea i colitis hemorràgica. A causa d’aquest contratemps, l’equip belga no participarà avui en el triatló mixt. El COI va ajornar de nou l’entrenament per contaminació al riu.

Primera medalla africana en gimnàstica

Mentre que la gimnàstica francesa se n’anirà dels Jocs sense un podi, una jove de 17 anys nascuda i formada a França, Kayla Nemour, va guanyar ahir per a Algèria l’or en barres asimètriques, primera medalla en aquest esport del seu país d’adopció i de l’Àfrica. Nemour es va imposar amb 15,700 punts, davant de la xinesa Qiu Qiyuan (15,500), també de 17 anys i una de les promeses de la gimnàstica mundial.