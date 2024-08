L'AEM obté el seu primer triomf

L’AEM va sumar ahir el seu primer triomf de la pretemporada, en el seu segon amistós, després de batre per un còmode 0-4 l’Europa, de Segona RFEF, amb gols d’Evelyn, Peñalver i un doblet de María Lara. El conjunt lleidatà va arrancar amb dubtes, però va anar millorant i va generar les primeres ocasions a través de dos xuts llunyans de Noe Fernández, després de veure com l’Europa també tenia les seues per anotar. Cap a la mitja hora, Abril Francés es va generar un espai i va posar una pilota en profunditat perquè Evelyn convertís el 0-1. L’assistent va poder anotar el segon en una gran jugada individual que va definir alt. Com en el primer amistós, Rubén López va disposar un onze nou després del descans, amb la participació de la francesa Sara, que està a prova amb el club. Tret d’un cop de cap alt d’Abril Rodrigo en els primers minuts, la primera ocasió clara d’ambdós equips va significar el 0-2, al minut 71. El gol va arribar producte d’un córner, en el qual van rematar de cap fins a tres jugadores lleidatanes, l’última Peñalver, convertint el gol (0-2). Poc després, l’AEM va anotar el tercer, obra d’una María Lara que va poder repetir amb un cop amb l’esquerra al travesser. Finalment va convertir el seu doblet en els últims minuts en un altre xut llunyà (0-4).

“A la segona part hem estat millors”

L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va quedar satisfet del segon amistós de l’equip malgrat que no li va agradar l’entrada de l’equip al partit: “La primera part no m’ha agradat”, va explicar. “Hem estat descentrades els primers 25 minuts. La segona part ha estat millor i hem sabut aprofitar els espais”, va afegir el tècnic. Va destacar també que “estic content perquè les noves ho estan agafant tot molt ràpid”.