L'handbol passa a semis i KO en bàsquet i waterpolo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola masculina d’handbol tornarà a lluitar per les medalles olímpiques després de classificar-se amb molt de sofriment per a les semifinals després de superar ahir per 29-28 l’Egipte de Juan Carlos Pastor, en un partit que va necessitar pròrroga i en el qual els Hispans van haver de tirar de caràcter. El combinat de Jordi Ribera va tornar a mostrar de què està fet. Va continuar sense tenir el seu millor joc, sobretot en una mala primera part, i això li va provocar anar a remolc del rival de forma perillosa, però es va arrapar a la pista per portar el duel a deu minuts extra en què va tornar a sobreviure amb una última defensa i un gran Gonzalo Pérez de Vargas. El porter del FC Barcelona va fer una parada a deu segons per a la conclusió de la pròrroga que va assegurar la victòria i el pas a semifinals, per la qual cosa Espanya, bronze en l’última cita olímpica, tornarà a licitar per ser al podi. El seu rival a les semifinals, que es disputaran demà, serà Alemanya, que va derrotar França per 35-34.

No van tenir tanta sort les seleccions de bàsquet femení i waterpolo masculí, que es van quedar fora de les semifinals. El combinat que dirigeix Miguel Méndez es va quedar fora de la lluita per les medalles després de caure a quarts de final contra Bèlgica (66-79), actual campiona d’Europa, en un partit en el qual l’efectivitat en el triple i el domini a la zona van ser del quadre belga, format entre d’altres per les ex del Cadí Elise Ramette i Laure Resimont. Espanya no va poder superar el maleït encreuament de quarts, un mur que tan sols va poder franquejar a Rio 2016.Per la seua part, la selecció masculina de waterpolo va caure en la trampa de Croàcia i va quedar eliminada a quarts al perdre per un resultat de 10-8 un partit en el qual van ser inferiors de principi a final a un sòlid conjunt croat, que es va cobrar la revenja de la final perduda al seu Europeu, disputat a Zagreb.