Berta Segura, sense final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’atleta lleidatana Berta Segura va debutar ahir als Jocs Olímpics de París formant part del relleu 4x400, però no va poder complir el seu somni de classificar-se per a la final que es disputarà avui. L’equip espanyol va acabar la sèrie en la cinquena posició i es va quedar fora de la lluita per les medalles. Amb la participació de Berta Segura, ja han competit els set lleidatans que s’havien classificat per a París. Al bronze de Saúl Craviotto dijous s’han de sumar els diplomes de Miquel Travé en aigües braves i d’Ai Tsunoda en judo. També han participat en natació Paula Juste, Emma Carrasco i Ferran Julià.

Berta Segura va finalitzar amb el seu equip cinquena de la sèrie, marcant el dotzè millor temps amb un 3:28.29. Completaven l’equip Blanca Hervás, Eva Santidrián i Carmen Avilés. Van passar a la final Estats Units (3:21.44), Gran Bretanya (3:24.72), França (3.24.73) i Bèlgica (3:24.92); en l’altra sèrie van passar Jamaica (3:24.92), Països Baixos (3:25.03), Irlanda (3:25.05) i Canadà (3:25.77).

Medalla d’or en triple salt per a Jordan Díaz

Jordan Díaz, amb un històric or olímpic en triple salt, va permetre a l’atletisme espanyol sumar la quarta medalla per a la delegació estatal en aquest esport després dels èxits dels marxadors Álvaro Martín i María Pérez. L’espanyol d’origen cubà, campió d’Europa a l’aire lliure, va dominar la final des del principi amb un primer salt de 17,86 metres.Mohamed Attaoui es va classificar per a la final dels 800 metres, la dominicana Marileidy Paulino va guanyar amb rècord olímpic els 400 metres i el nord-americà Rai Benjamin va imposar en els 400 tanques. Nohan Lyles, or en 100 m i bronze en 200, va renunciar al relleu arran del seu positiu en covid.