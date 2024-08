Derrota contra un altre Primera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va encaixar ahir la seua segona derrota de la pretemporada al caure per 2-0 en la visita a l’Espanyol, un acabat d’ascendir a la Lliga F que va eliminar les lleidatanes en el play-off d’ascens a la màxima categoria la temporada passada.

Un doblet d’Ángeles en els primers deu minuts de segona meitat va valer el triomf per a les blanc-i-blaves, que ahir s’estrenaven en la pretemporada, a diferència de l’AEM, que ja ha disputat tres amistosos. Les dos derrotes han estat davant de dos conjunts de Lliga F, la d’ahir i la del cap de setmana passat contra el Llevant Badalona (1-0), mentre que dimecres va sumar el seu primer triomf davant de l’Europa, de Segona RFEF, per un clar 0-4. El conjunt lleidatà tornava ahir on va disputar el seu últim partit oficial la passada campanya, la tornada de les semifinals del play-off en les quals va caure eliminat després de perdre el partit (1-2). Tot i que aquest cop el rival era de Primera divisió, les lleidatanes van mostrar una bona versió en el primer temps, sense gairebé concedir enrere i amb alguna arribada de perill que no van materialitzar. Tanmateix, tot just sortir a la segona meitat, un error en defensa va acabar amb el primer gol local, obra d’Ángeles (1-0). Malgrat que l’AEM va poder empatar en una rematada de Marina, que va ser l’única ocasió clara del segon temps de les lleidatanes, va veure com Ángeles establia el 2-0 en un xut llunyà. Amb el carrusel de canvis del segon temps, amb la participació d’Abril Francés, Ciurana i Ainara, del filial, el conjunt de Rubén López va abaixar molt el ritme i no va poder atansar-se per retallar distàncies. Malgrat això, no va patir gairebé cap altra acció de perill en contra perquè l’Espanyol engrandís l’avantatge.

Rubén López: “Les sensacions dels primers partits són bones”

Malgrat la derrota, el tècnic de l’AEM, Rubén López, va assegurar que “les sensacions d’aquests primers partits són bones, perquè les jugadores noves estan assimilant bé els conceptes. Anem acumulant conceptes i ja s’estan veient coses”. A més, va incidir que “els resultats en pretemporada no em preocupen, perquè fas proves que en Lliga no faries i a més portem una setmana amb una càrrega de treball molt alta”. “Quan estiguem millor físicament, tindrem més opcions de transitar”, va afegir el tècnic, que es va mostrar satisfet per l’aportació de les joves del filial.