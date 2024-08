Gamper decebedor

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va encaixar ahir una clara derrota davant del Mònaco (0-3) en la LIX edició del trofeu Joan Gamper, que va suposar una presentació atziaga de la nova era de Hansi Flick davant de l’afició blaugrana a l’Estadi Lluís Companys, Por primera vegada des del 2012, quan el va perdre davant la Sampdoria (1-0), el Barça va caure derrotat en el seu trofeu estiuenc i, tot just cinc dies abans de debutar a la Lliga a Mestalla contra el València, va rebre un important toc d’atenció amb els gols de Lamine Camara, Breel Embolo i Christian Mawissa a la segona meitat, que van resoldre el duel a favor del conjunt monegasc gràcies als desajustos de la defensa blaugrana, plena de joves del planter a aquestes altures de partit.

Les preocupants llacunes de joc, després d’una il·lusionant gira nord-americana, van contrastar amb el bon acompliment d’homes com Pau Víctor, Marc Casadó i un Lamine Yamal que va entrar a la segona part i que va despertar momentàniament el conjunt blaugrana en el seu debut en pretemporada després de disputar l’Eurocopa.Pau Víctor, gran sensació de la pretemporada i l’únic fitxatge que va disputar el partit davant de l’absència de Dani Olmo, va avisar en el primer minut amb un tret que va marxar alt, i poc després Pablo Torre va frustrar una ocasió dels del principat tallant una contra. El conjunt blaugrana, amb un onze reconeixible malgrat les nombroses absències, tocava però no acabava de trobar el camí a porteria, liderat en el centre del camp pels joves Marc Bernal i Marc Casadó, que semblen haver-se guanyat un lloc a la sala de màquines blaugrana, on encara no estan disponibles Pedri, Frenkie de Jong, Gavi i Fermín. Aquest últim, Cubarsí i Eric Garcia tampoc van jugar ahir després de proclamar-se campions olímpics dissabte. Tanmateix, van ser homenatjats abans del matx amb Ferran, Pedri, Olmo i Lamine Yamal com a guanyadors de l’Eurocopa, encara que Fermín, l’únic que ha guanyat ambdós títols, va estar absent amb permís del club.Superat el primer quart d’hora, Robert Lewandowski va provar sort amb una rematada des de la frontal que va atrapar el porter del quadre monegasc, que va respondre amb un centrexut de Vanderson que no va trobar l’arc. Els d’Adi Hütter es trobaven molt còmodes amb la pilota, i Denis Zakaria també va buscar obrir el marcador, però el seu xut en el minut 24 se’n va anar per sobre del travesser.Després de la pausa d’hidratació a la mitja hora, Raphinha va veure porta a l’aprofitar una pilota llarga, però el col·legiat Víctor García Verdura va anul·lar el gol per fora de joc. Va ser l’última gran ocasió abans d’un descans després del qual van entrar en escena Gündogan i Sergi Domínguez per Christensen i Pablo Torre.Cinc minuts després de la represa, el Mònaco va aconseguir avançar-se en un error en la sortida de pilota blaugrana, quan Iñigo Martínez va buscar un Marc Bernal que es va relaxar davant de l’arribada de Mohamed Camara, que va robar l’esfèric per enviar-lo al fons de les xarxes (0-1, 50’). Només set minuts després, el segon classificat de la passada Aventura 2, va incrementar la renda per mediació de Breel Embolo, que va saber treure profit d’una bona passada filtrada de Takumi Minamino (0-2).Pau Víctor va pressionar amb un tret que va rebutjar la defensa rival, abans que Flick busqués reaccionar donant entrada a l’esperat Lamine Yamal –que va fer tot just ingressar al terreny de joc una gran passada al de Sant Cugat del Vallès, amb la pilota fregant el pal–, Ferran Torres, Héctor Fort i Gerard Martín per Lewandowski, Gündogan, Balde i Koundé. L’alemany, que havia entrat en el descans, va haver de retirar-se al rebre un cop al cap que li va provocar una bretxa, mentre que el polonès va jugar amb normalitat, però va sortir queixant-se d’un cop a la mà que va rebre a la primera meitat.Malgrat que l’equip va créixer amb Yamal, Christian Mawissa es va encarregar de desbaratar qualsevol opció blaugrana en el minut 86, al controlar una pilota i anotar el tercer de la nit. Dissabte, els de Flick debutaran a la Lliga davant del València a Mestalla, en un partit en el qual hauran de deixar enrere els dubtes d’ahir.

Flick: “Estic segur que a València ho farem diferent”

Hansi Flick va viure ahir la pressió de ser entrenador del Barça després d’encaixar una derrota inesperada, encara que es va mostrar confiat en la millora dels seus jugadors. “Podríem haver marcat l’1-0 i el partit hauria sigut diferent. La primera part no hem jugat tan ràpid com ens hauria agradat. Hem anat a millor, però en un error ens han anotat el 0-1. Podem jugar millor i queden cinc dies per preparar el partit contra el València. Sé el que pot fer l’equip. No ha estat el nostre partit, no hem estat bé, però a València ho farem diferent. Estic segur que tindrem una altra actuació”, va insistir el nou tècnic del Barça.

Dani Olmo, ambiciós en la seua presentació: “Vinc a guanyar”

El Barça va estrenar amb Dani Olmo un nou format de presentació dels fitxatges. Amb el davanter de 26 anys, que torna a casa una dècada després d’anar-se’n al Dinamo de Zagreb i després de triomfar a l’RB Leipzig, va aprofitar l’embolcall del Trofeu Joan Gamper, sense roda de premsa. L’egarenc, com Pau Víctor, l’altra cara nova fins a la data, va ser aclamat per l’afició, que té molt present el seu gran paper a l’Eurocopa conquerida per Espanya quan va ser anunciat, va fer uns tocs de pilota i va dedicar una paraules als seus nous seguidors a la gespa de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, ja vestit de blaugrana i amb el dorsal 20 a l’esquena, encara que després no va jugar davant del Mònaco per falta de ritme. “Bona tarda, culers, estic molt content de tornar a casa, és un somni fet realitat, tinc moltes ganes de portar aquesta samarreta i aquest escut, he vingut a guanyar, tenim un gran equip, una gran afició, som un gran club i anirem a totes aquesta temporada. Visca el Barça!”, va ser el seu breu discurs.

Ter Stegen: “Donem les gràcies a Xavi”

Marc-André ter Stegen va exercir ahir de primer capità, després de la marxa de Sergi Roberto, i en el seu discurs en la presentació d’ahir va voler donar les gràcies a l’anterior entrenador blaugrana, Xavi Hernández, per “l’esforç i el sacrifici” que va fer durant els seus anys al capdavant de l’equip, i creu que Sergi Roberto i ell seran recordats com a “llegendes del club”, a banda de desitjar “molts èxits” al nou tècnic, l’alemany Hansi Flick. “És un honor poder representar aquest equip, aquests colors i aquest escut”, va assenyalar el porter alemany.

El Barça inscriu Ansu, Lenglet i Eric Garcia

El Barça continua registrant futbolistes a LaLiga a mesura que va adequant l’espai salarial. Ahir va activar a tres dels cedits, Clément Lenglet i Eric Garcia i el davanter Ansu Fati, però encara faltaria per inscriure als altres 2 que tornen de préstec, Pablo Torre, que ahir va ser titular, i Àlex Valle, ja que Julián Araujo fitxarà pel Bournemouth.

El Barça no renuncia a fitxar Nico Williams

El cas Nico Williams és ja el gran culebró de l’estiu. Ahir va aparèixer amb la samarreta de l’Athletic de Bilbao i el seu nou dorsal, el 10 que portava Muniain, unes imatges que han descol·locat la cúpula barcelonista. No obstant, des del club s’insisteix en el fet que l’extrem de l’Athletic és un objectiu prioritari i no renuncien a fitxar-lo, encara que valoren noves alternatives.