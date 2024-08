El Lleida es reforça amb el lateral dret Xavi Estacio

El Lleida CF va anunciar ahir la incorporació de Xavi Estacio, un lateral dret de 23 anys que pot adaptar-se a tota la banda dreta del sistema de Marc García. El futbolista de Manises arriba al club després de jugar la passada campanya a Primera RFEF, la primera part del curs en el San Fernando com a cedit des de l’Eldenc –de Segona divisió– i des del mes de febrer en el Recreativo Granada, una vegada desvinculat del conjunt alacantí.

Precisament, va debutar a Primera RFEF amb el mateix Eldenc la temporada 2022/23, en la qual va ascendir a Segona divisió, de forma que en total ha disputat 47 partits a la categoria –24 com a titular– aquestes dos últimes campanyes, abans d’arribar al Lleida com el catorzè reforç de l’estiu.A més, Estacio ja coneix Marc García, ja que abans de recalar a l’Eldenc militava a l’Alzira, en el qual l’actual tècnic blau era el segon entrenador de Dani Ponz. El lateral de Manises va ser clau aquella temporada en el conjunt alzirenc com a cedit pel València, el club on va passar la majoria dels seus anys de formació. Quan militava al planter valencianista va rebre la trucada de les categories inferiors de la selecció espanyola i va disputar un total de quinze enfrontaments entre la selecció sub-17 i la sub-20, l’última a la qual va ser cridat.Malgrat que la seua posició, la de lateral dret, semblava coberta amb la presència de Joan Campins i Òscar Rubio, el club ha emprès el seu fitxatge perquè el considera una oportunitat de mercat tenint en compte el seu nivell. A més, també pot jugar com a extrem i permetrà replicar el que està provant Marc García en la pretemporada pel costat esquerre: alinear un lateral a la línia defensiva (Domingo) i un altre com a extrem (Fer Cortijo).