Kilian Jornet busca encadenar el màxim de quatremils als Alps

Kilian Jornet ha tornat a embarcar-se en un dels seus reptes extrems, que ha batejat amb el nom d’Alpine Connection, en què l’esportista lleidatà buscarà encadenar el màxim de cims dels Alps superiors a 4.000 metres possibles utilitzant només mitjans humans i recursos locals, és a dir, corrent, escalant i amb bicicleta.

El seu equip va explicar que “després de la seua experiència de l’any passat al Pirineu, Kilian Jornet s’embarca en un nou repte alpí amb ganes de superar els seus límits i descobrir fins on pot arribar físicament i mentalment encadenant el major nombre possible de cims de 4.000 metres, utilitzant únicament mitjans humans i recursos locals”.Jornet ha arrancat el seu nou repte després d’encadenar dos victòries a la Zegama i la Sierre-Zinal, aquesta última després d’un espectacular esprint final amb el kenià Philemon Kiriago, en què va sortir vencedor per sumar el seu desè triomf seguit a la prova.

“He viscut als Alps durant anys i els conec bé, així que estic segur que gaudiré travessant aquestes crestes”, va comentar l’atleta natural de la Cerdanya abans de partir cap al seu nou repte extrem als Alps.