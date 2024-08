Derrota voluminosa del Lleida

El Lleida CF va encaixar ahir la segona derrota consecutiva en pretemporada, després de la soferta dimecres passat davant de l’Eixea (1-0), al caure per 3-0 a casa de l’Utebo, un rival del grup 2 de Segona RFEF que, com els blaus, va fer play-off la passada campanya. Els de Marc Garcia van pagar la seua valentia en una bona primera meitat, que van acabar perdent per 2-0 després que els locals aprofitessin dos jugades aïllades i es va quedar lluny de la reacció a la segona, en la qual van encaixar un gol més.

El conjunt lleidatà va saltar al camp amb un plantejament extremament valent, ahir clarament amb una defensa de tres, els carrils ofensius i una pressió molt elevada, que de vegades va ser efectiva, però també deixava molts espais a l’esquena de la defensa. El conjunt local ho va aprofitar a la perfecció en el minut 9, quan una pèrdua de Lledó va propiciar un contraatac que Isaac va convertir en l’1-0 després de superar Solbes en el cos a cos.

Malgrat el gol en contra, el Lleida va dominar la possessió i va tenir algunes ocasions clares per empatar. La primera va ser un cop de cap de Naranjo que va sortir desviat, poc abans d’un xut amb l’esquerra al pal de Gené després d’una recuperació. També va tenir la seua Unai Garcia després d’un robatori de Lledó, només dos minuts abans que arribés el 2-0 en una altra jugada aïllada. Al 29, Haro va posar a prova Parra després d’una bona passada a l’espai i, en el córner posterior, Carlos Javier va rematar sol en el segon pal per doblar l’avantatge aragonès (2-0).

En la pausa d’hidratació, Marc Garcia va corregir l’esquema i va tornar a la defensa de quatre, però el Lleida es va trobar més incòmode i no va generar res més fins al descans. A la segona meitat, Marc Garcia va insistir en la defensa de tres i la pressió agressiva, però els blaus van patir molt per generar ocasions ja que l’Utebo es va tancar i va regalar la possessió, i van deixar pitjors sensacions que a la primera meitat, malgrat que acabés 2-0. De fet, la primera ocasió va arribar en el minut 68 i va ser un tret del local Ballarín.

Cortijo va ser el primer que ho va intentar per als de Marc Garcia, amb un tret de falta al pic de l’àrea que va repel·lir el porter abans de la segona pausa d’hidratació, en la qual el tècnic blau va completar els canvis i va deixar un equip amb els menys habituals que va encaixar el 3-0 en una altra contra definida per Darius.

Marc Garcia: “És el pitjor partit que hem fet fins ara”

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va destacar que “és evident que no hem estat bé, és el pitjor partit fins ara. No n’hi ha hagut cap de tan roí. Encara que sí que és cert que és problable que sigui del que puguem treure més conclusions, sobre quines coses podem fer i quines no”. “Crec que no hem sabut competir en aquest context, que és complicat.. Camp petit, gespa artificial. Ens hem complicat molt amb la pilota i hem fet moltes coses rares”, va voler insistir, i va afegir que “era una prova important i no hem estat bé. Cal ser autocrítics”.