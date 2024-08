De Castelldans al Mundial

“Mai no miro enrere. Sempre apunto ben amunt i treballo dur per assolir les meues metes”, assegura amb una maduresa que no reflecteix els 13 anys d’edat que encara té. És el pilot de Castelldans Jordi Alba qui, després de proclamar-se l’any passat campió de Catalunya de la categoria MX85 Juvenil i també d’Espanya, en aquest cas per autonomies formant part de l’equip de Catalunya, es va proposar competir aquest 2024 a l’Europeu i, si era possible, ser seleccionat per competir al Mundial Júnior. Dit i fet. Formant part de l’equip DT Works Racing i al manillar de la KTM, va iniciar l’Europeu corrent en països com Eslovènia, Croàcia i Portugal. Els seus resultats el van portar a disputar la semifinal a Romania i, després de totes aquestes carreres, va poder accedir a la final que va acollir la població de Loket, a la República Txeca, els passats 20 i 21 de juliol. A la primera mànega no va poder sumar punts, però una bona sortida a la segona li va permetre liderar la cursa durant diverses voltes abans d’acabar a la segona plaça. Aquests 22 punts aconseguits li van valer per acabar en el top-10 de la general.

Dani Hernández, entrenador del Jordi des dels seus inicis, qualifica el resultat de “molt valuós tenint en compte l’alt nivell que hi havia en la prova”. El pilot, per la seua part, reconeix que en l’estrena internacional “he tingut contratemps en algunes mànegues clau, però aquesta segona plaça a la final de l’Europeu té gust de glòria després del dur treball i esforç fet durant la temporada”.Dani Hernández, que l’ha vist créixer a la moto, apunta que “el Jordi està a un gran nivell i moment de forma i per això sabia que seria capaç de ser a les places davanteres en aquest competitiu campionat”.La cirereta aquest estiu ha estat haver estat convocat per al Mundial de Motocròs MXJunior a Heerde (Països Baixos) per l’equip estatal de la RFME, en MX85, juntament amb quatre pilots espanyols més. Va acabar en un meritori lloc 43 d’un total de 105 pilots.Jordi Alba porta als gens la passió per la moto. Els seus pares, Vicenç i Cristina, tenen un concessionari de motocicletes a Lleida des de fa més de 25 anys, Motos Vicenç. Per això va pujar per primera vegada a una moto quan només tenia 4 anys. Era una Yamaha PW50 a la qual guarda un gran afecte. Quan va fer els 6 anys –l’edat mínima per federar-se– va competir per primera vegada en un campionat de Catalunya, però ho va fer en trial. No li va anar gens malament perquè va guanyar diverses proves, però va decidir canviar d’adrenalina i provar pel motocròs.El 2019 ja va guanyar el trofeu provincial a Rufea en la cilindrada de 50. Després de la pandèmia, competint en 65 cc, va quedar subcampió de Catalunya i l’any passat, en 85 cc, va obtenir el títol. Pilot pertanyent al Moto Club Segre, també va guanyar el 2023 l’Estatal de les autonomies amb Catalunya.Aquest any Jordi Alba, malgrat una lesió de clavícula a començament de temporada, ocupa la segona plaça en el Català cadet de 85 cc i és cinquè, a falta de dos carreres i amb opcions de podi, en el Campionat d’Espanya de 85 cc.