L'Hiopos Lleida estrena el nou parquet del Barris Nord

Després d’una primera setmana reservada a les revisions mèdiques i alguna sessió d’entrenament a porta tancada al pavelló de Pardinyes, la plantilla de l’Hiopos Lleida va arrancar ahir de forma oficial la pretemporada del seu debut a la Lliga ACB i ho va fer estrenant el nou parquet del Barris Nord. Després d’una mica més de quatre setmanes d’obres, els homes de Gerard Encuentra ja van poder testar la nova superfície, pintada amb el nom de la ciutat i del pavelló, que no es canviava des de feia vint-i-tres anys.

Va ser en un entrenament a porta tancada en què van prendre part vuit dels deu jugadors que formen actualment la plantilla lleidatana, concretament els bases Rafa Villar i Corey Walden, els escortes Michael Caicedo i Kenny Hasbrouck, l’aler Oriol Paulí i els pivots Alesander Madsen, Pierre Oriola i Luka Bozic. El croat, que va arribar diumenge a última hora de la nit, va poder fer part de la sessió sense contacte després de passar la protocol·lària revisió mèdica. Només falten per incorporar-se l’aler Thomas Bropleh, que s’espera que arribi al llarg d’aquesta setmana una vegada resolgui uns problemes amb el seu visat, i el base Dee Bost, que està disputant la fase final de la Lliga de Veneçuela i s’espera que arribi d’aquí a una o dos setmanes.Una vegada canviat el parquet, una cosa necessària a causa d’un gran desgast (es va col·locar amb motiu de l’anterior ascens a la Lliga ACB el 2001), la Paeria ha d’emprendre altres millores al pavelló de cara a l’estrena a l’ACB del 6 d’octubre contra el Barça, que afecten tant la il·luminació com la megafonia, així com altres instal·lacions, com els videomarcadors, els marcadors de temps de possessió i les noves cistelles, que encara no han arribat i ahir l’equip va entrenar-se amb les antigues. El consistori va treure a concurs fa unes tres setmanes l’adquisició de tot aquest material per un import total d’uns 200.000 euros. Els videomarcadors tenen un pressupost de 117.205,23 euros i les noves cistelles i els quatre marcadors de quatre cares del temps de possessió un valor de 61.752,04 euros.