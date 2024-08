El Barça ven Faye per 12 milions claus per inscriure Dani Olmo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça està accelerant la seua operació sortida en les últimes hores amb la intenció d’agilitzar la inscripció de Dani Olmo abans de rebre l’Athletic Club demà a Montjuïc (19.00), una cosa que amb la situació econòmica actual no seria possible.

A l’espera que s’oficialitzi el retorn d’Ilkay Gündogan al Manchester City, cosa que alliberarà un important volum de massa salarial, i també la cessió de Vitor Roque al Betis, el Barça va arribar ahir a un acord amb el Rennes francès per vendre el central senegalès Mika Faye. Segons van apuntar ahir diversos mitjans, el club gal abonarà una quantitat fixa de 12 milions pel fitxatge d’un jugador que va arribar l’estiu passat al Barça Atlètic per un i mig i que no ha arribat a debutar a la Lliga amb el primer equip.A més, l’operació també inclou quatre milions en variables i el conjunt blaugrana es guarda un 25 per cent del total d’una futura venda i una opció de recompra de 35 milions per a les dos pròximes temporades.Faye es va entrenar fins ahir a les ordres de Flick i la seua venda, sumada a la confirmació de la resta d’operacions de sortida, sí que permetria agilitzar la inscripció de Dani Olmo. A més, el club també aspira a poder emprendre alguna incorporació més abans que es tanqui el mercat, però totes les operacions depenen de les sortides. Més enllà de Federico Chiesa, que podria sortir de la Juventus per 15 milions, diversos mitjans també informen que el Barça s’ha fixat en el jugador egarenc de l’Almeria Marc Pubill per poder reforçar el lateral dret. El club blaugrana podria pagar uns cinc milions per la seua cessió, que inclouria una compra posterior.