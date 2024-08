Primer test ACB a Andorra

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte ACB de l’Hiopos Lleida afronta aquesta tarda (19.00 hores) el primer test de pretemporada i ho farà davant d’un rival ja experimentat com el MoraBanc Andorra en el marc del IV Trofeu Comú d’Encamp. L’amistós arriba només quatre dies després que hagi començat oficialment la preparació, encara amb la plantilla incompleta, sense Bropleh ni Dee Bost i a l’espera que arribin els dos interiors que falten per completar-la.

El mateix Gerard Encuentra reconeixia ahir que “és cert que arriba una mica aviat, però ens ha de servir com un entrenament més, exigent contra un molt bon rival”, mentre va avisar que el resultat és el de menys. “El marcador m’és exactament igual. M’és igual guanyar de quaranta que perdre de quaranta, només m’interessa que la línia de construcció sigui la del dia a dia, i que coses que avui hem posat en pràctica a l’entrenament, al partit passin, i les coses que ens estan costant, incidir sobre elles per millorar-les”, va assenyalar.Encuentra també va demanar paciència, ja que “som un equip completament nou i ens hem de conèixer. Hem de tenir paciència, perquè cometrem molts errors, com és normal, i ara estem en aquest procés de construir. Els jugadors tenen uns hàbits d’altres equips i altres entrenadors, i ara han d’agafar els que nosaltres volem que tinguin aquí, i en aquest procés es tracta de recalcar i insistir dia a dia”.

El quadre lleidatà es mesurarà davant d’un MoraBanc Andorra que s’ha reforçat a consciència amb jugadors de la talla de Ferran Bassas i Ben Lammers (Gran Canària), Shannon Evans (Joventut) i, sobretot, l’ex del Barça Kyle Kuric (Zenit St. Petersburg), que no podrà jugar en ser encara en procés de recuperació.

Sergio Llorente i Jordan Caroline reforçaran els entrenaments

A causa que Gerard Encuentra encara no disposa de tots els efectius, durant la pretemporada seran alguns els jugadors que estaran ajudant en els entrenaments de l’equip. La majoria són del Mollerussa, l’equip que seguirà una campanya més vinculat, o del mateix planter del club, i altres que esperen reforçant una nova destinació, com el base Sergio Llorente, jugador del Força Lleida la temporada 2013-2014, i l’aler nord-americà Jordan Caroline, que va tenir un pas molt fugaç fa dos campanyes pel Manresa i el Fuenlabrada. Ambdós podran jugar avui a Andorra, però no a la Lliga Catalana.Així mateix, aquesta temporada estaran vinculats al primer equip el base Alex Codoñer, l’aler pivot Gerard Villarejo, que procedeix del júnior del València, i l’aler ucraïnès Nazar Korol, els tres del Mollerussa de Primera Catalana. A més, els del planter Ibou Dabo, que jugarà al filial, i Ferran Mauri, de l’equip júnior, s’entrenaran assíduament amb l’equip d’ACB, mentre que el nord-americà Connor Dickerson i el sud-africà TJ Wright, tots dos també del Mollerussa, ho faran puntualment.