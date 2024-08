El Barça rep l'Athletic pendent de Dani Olmo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona rep avui en el seu debut aquest curs a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00) l’Athletic Club, que provarà d’assaltar la casa blaugrana per primera vegada en 23 anys en el retrobament de dos de les estrelles de la selecció espanyola a l’Eurocopa: Lamine Yamal i Nico Williams, temptat pel conjunt blaugrana aquest estiu.

El conjunt de Flick acollirà el seu primer partit a casa encara molt pendent del mercat de fitxatges i també de les inscripcions. La marxa d’Ilkay Gündogan al Manchester City, oficialitzada ahir, deixarà un buit al centre del camp que ja van ocupar en el triomf inaugural davant del València els dos Marc, Bernal i Casadó, que previsiblement repetiran al doble pivot, al darrere de Pedri. Pendents també de les probables sortides de Vitor Roque, Mikayil Faye i Clément Lenglet, que sembla a prop de recalar a l’Atlètic de Madrid en forma de cessió, el gran maldecap per al tècnic alemany serà la participació del recent fitxatge Dani Olmo, encara pendent de ser inscrit.Hansi Flick va assegurar en roda de premsa que Olmo està “a punt per jugar”, al contrari del que va dir en la prèvia del partit contra el València. Tanmateix, va deixar clar que “no és la meua feina inscriure’l”. “Espero que sigui demà amb l’equip i ens pugui ajudar, seria molt positiu”, va afegir el tècnic alemany, que també va confirmar que Fermín estarà disponible. La mala notícia per a Flick és la lesió d’Andreas Christensen, que podria arribar a ser fins a dos mesos de baixa, per la qual cosa també quedaria descartada una possible venda del danès, que era un dels jugadors amb mercat per sortir. Així, s’unirà a les baixes segures dels lesionats Ronald Araujo, Gavi, Frenkie de Jong i Ansu Fati.Flick també va explicar la sortida de Gündogan: “Abans del partit contra el València vam tenir un debat honest. Gündogan ens volia ajudar, però les coses han canviat en l’última setmana. El conec i només puc dir coses bones d’ell. És un jugador i una persona fantàstica”, va declarar. El tècnic no va voler entrar a valorar el possible fitxatge de Nico Williams, ni tampoc sobre algun altre reforç: “Em centro en la plantilla que tinc. Pensar en el que no tenim no va gaire bé i ara hi ha un equip bo i amb qualitat.”

Valverde demana no estirar més el xiclet del cas Nico Williams

L’entrenador de l’Athletic Club, Ernesto Valverde, va deixar clar que veu “molt bé” l’extrem Nico Williams, centre d’atenció avui quan visiti el FC Barcelona per l’interès mostrat pel conjunt blaugrana a fitxar-lo, i va demanar deixar de parlar ja d’aquest tema abans d’enfrontar-se a un rival que no els provoca “ansietat” per no guanyar-lo al seu estadi des de fa 23 anys. “Quina mania amb aquesta història. Hi ha moltes vegades que el xiclet es pot estirar, s’estira, però hi haurà un moment en què deixarem anar tot això, oi?”, va replicar davant d’una pregunta sobre Williams.

Ter Stegen, Araujo, De Jong, Raphinha i Pedri

Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha i Pedri van ser ahir anunciats com els nous capitans del Barça, després d’una votació al vestidor. Ter Stegen passa a ser el primer capità, mentre que Raphinha i Pedri s’uneixen a la llista.

El Girona fitxa el colombià Asprilla

El jove extrem colombià Yáser Asprilla, de 20 anys, es va convertir ahir en el fitxatge més car de la història del Girona, que hauria pagat al voltant de 20 milions d’euros al Watford anglès per la incorporació d’un futbolista que arriba per ocupar el rol de Savinho.

Jude Bellingham estarà un mes de baixa

El centrecampista del Reial Madrid Jude Bellingham pateix una lesió al múscul prim plantar de la cama dreta que es va produir durant l’entrenament d’ahir i serà al voltant d’un mes de baixa.

El Vila-real guanya a Sevilla i el Celta és líder

Un gol d’Ayoze al 96 va donar el triomf al Vila-real en la seua visita al Sevilla (1-2), mentre que el Celta va remuntar per batre el València (3-1) i col·locar-se líder.