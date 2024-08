El Lleida CF tanca amb triomf la pretemporada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida CF va tancar ahir la pretemporada amb una victòria per la mínima al camp del Barbastre (0-1), gràcies a un gol sobre la mitja hora de Naranjo, que va decantar un duel marcat per la duresa del conjunt local, del grup 2 de Segona RFEF, i en el qual hi va haver una batussa en què van intervenir fins i tot els entrenadors dels dos equips.

Juanan Casanova, l’últim fitxatge, va ser titular però va ser substituït al minut 17 després d’una dura entrada

El conjunt de Marc García afronta el debut de lliga de diumenge vinent al camp de l’Eivissa (12.00) després de set partits de preparació en els quals han sumat tres victòries, dos empats i dos derrotes.Precisament, el conjunt blau va sortir al partit amb la intenció d’oblidar la mala imatge de l’últim test a Utebo i, malgrat que va mantenir la línia de tres defenses enrere, el Lleida va ser molt més sòlid, en un partit molt ferri. La principal novetat de l’onze lleidatà va ser la titularitat de l’últim fitxatge, Juanan Casanova, que només va durar 17 minuts al partit, ja que va ser substituït per precaució després de rebre una dura entrada en el tram inicial.Precisament, una altra dura acció dels locals va provocar una batussa sobre el camp, amb jugadors i entrenadors dels dos equips, que es va resoldre amb un ball d’amonestacions i el posterior canvi de Juanan.Després de l’abrupta arrancada del duel, els lleidatans van començar a generar ocasions, sobretot en rematades de Naranjo, que ho va intentar per primera vegada amb una rematada desviada al minut 20. Tanmateix, el punta barceloní va estar encertat deu minuts després per embocar una centrada de Quadri i transformar el 0-1 que seria definitiu. Tot i així, Naranjo va tenir una altra ocasió més abans del descans, que va obligar a intervenir el porter local Víctor per evitar el 0-2. El Lleida va estar encertat amb la pressió alta i no va permetre gaires atacs de l’equip aragonès. Tanmateix, en l’arrencada del segon temps, Iñaki va haver d’intervenir en un mà a mà per salvar el gol local.A mesura que avançaven els minuts i amb les substitucions, el ritme va baixar i, tot i que els de Marc García van generar perill en una doble acció de Naranjo i Fran Pérez i una posterior de Domingo, van haver de defensar el 0-1 els últims minuts davant d’un Barbastre que apostava pel joc directe.

Marc García: “Desitjo començar ja, les sensacions són bones”

L’entrenador del Lleida, Marc Marcía, va reconèixer que el seu equip va ser ahir “molt de millor que la setmana passada, hem estat molt més pràctics”. “Els equips als quals els va bé en aquesta categoria són els que són molt adaptables i crec que avui hem demostrat que ho podem ser”, va afegir el tècnic, que va assenyalar que “ha estat una pretemporada difícil perquè hem jugat tots els partits fora de casa, però la veritat és que ja desitjo començar a competir la setmana que ve perquè les sensacions són bones”.A més, va elogiar el debutant Juanan Casanova, de qui va dir que “crec que en aquests contextos serà un dels millors jugadors” i va apuntar que el seu canvi va ser només per precaució.