Duplantis eleva el seu rècord en perxa i Ingebrigtsen el bat en 3.000 metres

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos setmanes després de guanyar l’or olímpic a París 2024 amb un rècord de 6,25 metres, Armand Mondo Duplantis (24 anys) va ampliar un centímetre més la seua plusmarca a la Diamond League de Silèsia. El perxista suec va franquejar el llistó sobre 6,26 metres, nou rècord, un més per a un atleta descomunal que va deixar en més de 10 centímetres la millor marca de sempre de Sergey Bubka (6,15 m). Aquest rècord va arribar una hora després que Jakob Ingebrigtsen aconseguís a la mateixa pista la plusmarca dels 3.000 metres en 7’17”55.

Duplantis va començar la seua campanya 2024 a l’aire lliure amb el seu propi rècord del món a 6,23 m, una marca impensable per a qualsevol altre perxista. En la seua primera prova de la temporada, a la Diamond League de Xiamen (Xina), va elevar el llistó fins als 6,24, un avís del que havia de venir. A París, en un Stade de France ple amb més de 70.000 espectadors, va sumar el seu segon or olímpic amb un altre rècord en 6,25, pujant de centímetre en centímetre com va fer Bubka en el seu dia. I quan la temporada ja arriba a la fi, Duplantis va regalar al públic de Chorzow (Polònia), una altra plusmarca estel·lar sobre 6,26, demostrant que no té límits. És la seua novena victòria de l’any a l’aire lliure.