El Madrid pateix per guanyar el Valladolid i Endrick eclipsa Mbappé

El Reial Madrid es va imposar ahir al Valladolid (3-0) gràcies als gols de Fede Valverde, Brahim Díaz i Endrick, en un partit que va suposar el debut de Kylian Mbappé davant del seu públic i en el qual els de Carlo Ancelotti van tenir molts problemes per aconseguir generar perill sobre la meta val·lisoletana.

Valverde, Brahim i Endrick van ser els protagonistes de la primera victòria del Reial Madrid a la Lliga. Un dia en què tots els ulls estaven posats en Mbappé, que va gaudir dels seus primers minuts amb la samarreta blanca davant de la seua nova afició, el mateix que el jove brasiler Endrick, que en el seu debut al Bernabéu, aconseguiria estrenar-se com a golejador blanc. Els d’Ancelotti van oferir a l’afició l’últim títol aconseguit, la Supercopa d’Europa. Malgrat l’estat d’eufòria al feu blanc, a l’equip li va costar generar perill sobre la meta de Hein en el primer tram de partit amb un Valladolid molt ben plantat.

Ha recuperat la seua millor versió i va ser decisiu tant a Mestalla com dissabte passat contra els bilbains

El davanter del Barcelona Robert Lewandowski va marcar dissabte el gol de la victòria davant de l’Athletic Club (2- 1), com ja havia passat la setmana anterior en la jornada inaugural de LaLiga EA Sports davant el València (1-2), i d’aquesta manera va aconseguir el seu millor inici golejador de l’últim lustre. Contra el conjunt bilbaí, l’atacant polonès va ser el jugador més insistent en la línia ofensiva del conjunt blaugrana: va rematar dos vegades al pal i va estar a punt de marcar en un tercer xut a boca de canó que el porter Álex Padilla va salvar amb una mà miraculosa. La insistència de Lewandowski es va veure recompensada a falta d’un quart d’hora per al final del partit, quan va embocar un rebuig dins de l’àrea per avançar el Barcelona en el marcador i encarrilar la segona victòria de l’era Flick en dos partits oficials. L’internacional polonès ja va exercir un paper decisiu en el triomf del Barça a la jornada inaugural a Mestalla, en la qual va firmar un doblet que va portar el quadre català fins a la remuntada contra el València (1-2). Aquestes tres dianes en dos partits suposen el millor inici golejador de Lewandowski en els darrers cinc anys, i cal remuntar-se a la campanya 2019-2020 per trobar una arrancada més prolífica per a l’atacant, quan aquell curs va marcar cinc gols en les primeres dos jornades de la Bundesliga amb el Bayern Múnic. En les seues últimes dos campanyes a Alemanya, el 9 blaugrana va firmar un i dos gols, respectivament, en les dos jornades inicials del campionat, mentre que després de fitxar pel Barcelona va anotar dos dianes en els dos primers partits de LaLiga 2022-2023 i cap en l’inici del curs 2023-2024.

Més enllà de la punteria, Lewandowski sembla haver recuperat la seua millor versió sota les ordres de l’entrenador Hansi Flick, amb qui ja va coincidir en la seua etapa al Bayern Múnic. Després de la victòria contra l’Athletic, el tècnic alemany es va mostrar satisfet amb la feina dels seus jugadors i va destacar la pressió i l’aportació ofensiva del davanter polonès, del qual va subratllar que es troba “al cent per cent de forma física”. “Sempre és perillós i no importa l’edat que tingui. Al cap i a la fi, és un golejador nat i el seu segon gol és el que ens ha donat els tres punts i la victòria”, va manifestar Flick.

L’Atlètic de Madrid va estrenar ahir a la nit el seu caseller de victòries després d’imposar-se amb autoritat per 3-0 al Girona, en un partit en el qual els blanc-i-vermells van ser superiors davant d’un rival un pèl innocent.

El conjunt de Simeone es posava de llarg davant de la seua afició en el campionat domèstic. Després d’una presentació multitudinària dimecres passat de tots els fitxatges al seu feu, aquesta vegada li va tocar traslladar la il·lusió al terreny de joc i davant d’un teòric oponent directe pel que es va veure la campanya passada.El tercer i quart classificats del curs anterior no van firmar un gran partit, producte segurament de com de primerenc que els arriba el duel, lluny dels dos que van viure a la 2023-2024. El Girona va pagar car un error de Gazzaniga i els locals van sentenciar a l’inici i al final d’una segona meitat de més domini visitant.