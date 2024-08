Dani Olmo debutarà avui

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Lliga va donar ahir el vistiplau a la inscripció de Dani Olmo per part del FC Barcelona, tal com va avançar RAC1. El club blaugrana va aconseguir inscriure la seua principal incorporació després dels últims moviments de mercat realitzats per l’entitat que presideix Joan Laporta, que ja havien deixat el club molt a prop de generar prou espai. Finalment, el Barça afegeix la provisió per lesió de Christensen, com va fer en el cas d’Iñigo Martínez i Ronald Araujo, per acabar d’obrir el buit necessari per registrar Dani Olmo com a membre de la plantilla fins al 31 de desembre.

El tècnic alemany Hansi Flick es va referir al matí al cas d’Olmo, en la prèvia del partit d’avui davant del Rayo Vallecano (Vallecas, 21.30 DAZN), dient que esperava “comptar amb Dani Olmo”. “Sempre espero comptar amb Olmo. També ho esperava en l’últim partit, però no va poder ser. Crec en aquest club i sé que podrem inscriure’l, tant de bo sigui per demà [avui per al lector]”, va assegurar.L’entrenador blaugrana es va mostrar molt satisfet amb el que “està fent l’equip al camp”. “Portem poc temps entrenant junts amb tot el grup com ara però estic molt satisfet amb com treballen i com juguen al camp. La qualitat dels entrenaments és bona, estan molt concentrats”, va assenyalar.L’alemany té clar que l’“objectiu” del Barcelona sempre és “guanyar la Lliga” i que per aconseguir-ho cal recórrer “un camí llarg”, encara que és conscient que han “començat bé”. “Este, feliços del nostre començament i tenim confiança en cadascun de nosaltres. No estem mirant al mes de maig, sinó en el pròxim partit contra el Rayo Vallecano, que serà difícil per a nosaltres”, va afegir.

Sobre les sortides de jugadors els últims dies, Flick va assenyalar que necessiten jugadors per poder ser “competitius” respecte als seus rivals.“Penso en l’equip i estic content amb el que tinc. Si hi ha canvis que ens aportin més qualitat, doncs d’acord, però de moment estic bé amb l’equip que tinc”, va concloure l’entrenador blaugrana.

El Vila-real es va imposar ahir a la nit al Celta de Vigo en un partit frenètic que es va decidir amb un penal anotat per Dani Parejo en el minut 98 (4-3). Després d’una primera part en la qual el Celta va ser més efectiu, el Vila-real va reaccionar a la segona part i va aconseguir remuntar el marcador, però el conjunt gallec no es va rendir, ja que va aconseguir igualar i va estar a punt d’emportar-se el duel en l’afegit.

A Segona, el Reial Saragossa va recuperar el liderat, al sumar una agònica victòria al camp del Cartagena (1-2).

James, MVP a la Copa Amèrica, torna a LaLiga amb el Rayo

El centrecampista colombià James Rodríguez es va convertir ahir en nou jugador del Rayo Vallecano, al qual arriba lliure i després de ser l’MVP de la passada Copa Amèrica. El colombià de 33 anys torna així a la Lliga després que marxés el 2020 del Reial Madrid rumb a l’Everton anglès.James arriba al Rayo després d’haver jugat l’última campanya a les files del Sao Paulo brasiler, amb el qual va disputar 14 partits en els quals va aconseguir anotar un gol i repartir dos assistències. El colombià va comentar que “tornar” a la Lliga és “increïble”, més encara anant a un “club històric” com és el Rayo. L’entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, va celebrar el fitxatge d’un “jugador amb gran jerarquia”, però va dir que no jugarà avui davant del Barça.

Lenglet, cedit pel Barça a l’Atlètic

El defensa internacional francès Clément Lenglet es va convertir ahir en nou jugador de l’Atlètic de Madrid, equip al qual arriba cedit pel FC Barcelona fins al 30 de juny del 2025, una operació en la qual els matalassers no tenen opció de compra, segons van anunciar ambdós clubs a les seues pàgines web.

Vitor Roque s’incorpora al Betis

El davanter Vitor Roque jugarà aquesta temporada al Betis, després que ambdós clubs assolissin un acord per a la cessió del brasiler fins al 30 de juny del 2025, amb opció a una altra temporada. El Betis assumirà la fitxa del futbolista i es reserva dret de compra.

Ansu Fati, inscrit a la Lliga amb el número 10

La situació d’Ansu Fati al Barça va registrar una important novetat. Inscrit però sense dorsal des del 12 d’agost, el club blaugrana va registrar ahir l’extrem amb el número 10, el número que va heretar de Messi abans d’anar-se’n al Brighton.

Mamardashvili, del València al Liverpool

El porter internacional georgià Giorgi Mamardashvili, que va destacar a la passada Eurocopa, va passar en un centre hospitalari de València el reconeixement mèdic per completar el seu fitxatge pel Liverpool, encara que seguirà cedit un curs més al club de Mestalla.