Olmo ja és el líder

El Barça va remuntar al Rayo a Vallecas amb una gran segona meitat el gol d’Unai López, per firmar el ple de triomfs en tres jornades amb Hansi Flick, gràcies als gols de Pedri i del debutant Dani Olmo, que va liderar la reacció (1-2). L’entrada de Dani Olmo va canviar el rumb del matx i el fitxatge estrella del Barcelona es va convertir en gran referent el dia de la seua esperada estrena. El Rayo va plasmar la seua superioritat en el primer acte amb un gol d’Unai López als nou minuts, però va ser superat en el segon. Pedri, a l’hora de partit, i Dani Olmo, que abans s’havia estavellat amb el travesser, amb un gol en el minut 82, van donar el tercer triomf en tres jornades de Lliga al líder.

Necessitava el Barça un revulsiu i això tenia clarament un nom i dos cognoms: Daniel Olmo Carvajal. El flamant fitxatge blaugrana d’aquest estiu, sense oportunitat encara de debutar en partit oficial, havia estat inscrit in extremis per a aquesta cita a Vallecas. I a l’intermedi va substituir Ferran Torres, l’aportació del qual havia estat escassa.Tan sols amb Olmo sobre el camp, exercint de mitjapunta darrere de Robert Lewandowski i desplaçant Raphinha al costat esquerre, el Barça va millorar de forma palpable.Una de les notes negatives del partit va ser la nefasta actuació arbitral. A la primera part Soto Grado ja va perdonar una groga clara al rayista Espino i en accions dubtoses sempre va xiular contra el Barça. Dani Olmo només va necessitar 21 segons per provocar un penal que el col·legiat no va voler veure. En el VAR tampoc van advertir la clara acció sobre el davanter egarenc. En canvi, en el gol de Lewandowski, el VAR va sortir al rescat per detectar una falta molt rigorosa de Koundé. A més, l’àrbitre va allargar fins a 10 minuts de temps afegit.

La victòria va tenir una altra gran nota negativa que el mateix tècnic Hansi Flick va confirmar després del partit. Marc Bernal no va poder acabar el duel i va deixar el Barça amb deu, al no poder continuar per un cop amb Isi. La cara del futbolista ho deia tot i el mateix Flick va assenyalar la preocupació que s’ha instaurat al vestidor. “És una victòria, però una victòria trista perquè Bernal està lesionat. Ningú al vestidor està content. Això de Marc Bernal no té bona pinta. Cal esperar a les proves. Quan ha entrat al vestidor s’ha notat la pena de tenir-lo lesionat”, va dir Flick. Les primeres impressions apuntaven que el jove jugador blaugrana podria haver patit la ruptura de lligaments creuats.En canvi, Pedri només va rebre un cop, malgrat que l’entrada brutal del jugador rayista Cissé va fer témer el pitjor. A més, l’àrbitre ni tan sols va mostrar targeta al jugador local en una falta que era mereixedora de roja.

El gran protagonista del partit va ser, sens dubte, Dani Olmo, que es va mostrar feliç pel seu debut i per la victòria. “Des que vaig arribar anhelava el primer partit i quina millor manera. Feia molts anys que no guanyàvem aquí, així que immillorable”, va dir sobre el matx Olmo a DAZN.

“M’he sentit molt bé, tenia moltes ganes, em sentia molt bé físicament i preparat per jugar. Avui s’ha donat finalment, així que content per haver jugat, haver debutat i haver ajudat l’equip”, va agregar. Sobre les seues preferències al camp, va dir: “On em posi el míster intentaré sempre donar el màxim. En el primer partit ha estat de mitjapunta, darrere de Robert (Lewandowski). També sap que puc jugar a qualsevol de les dos bandes”. Olmo es va definir com “un jugador que sempre busca marcar i crear ocasions. Lamine (Yamal) m’ha trobat bé i he definit bé.”

Mallorca i Sevilla firmen un 0-0

Mallorca i Sevilla van firmar un empat sense gols en el qual el quadre sevillà va dominar amb molta claredat la primera meitat i hauria pogut posar-se al davant amb una gran ocasió de Sow, mentre que el conjunt vermelló va millorar a la segona meitat i va tenir l’oportunitat emportar-se el partit mitjançant les clares accions de Muriqi i Samú Costa. Els últims minuts van servir per veure el debut oficial del futbolista del filial Marc Domènech, amb l’elàstica mallorquinista, i l’expulsió de Saúl per protestar una decisió arbitral.

L’exblaugrana Cancelo, a la lliga saudita

El lateral dret portuguès Joao Cancelo va segellar ahir el seu fitxatge per tres temporades amb l’Al-Hilal, el vigent campió de la lliga de l’Aràbia Saudita, a l’abandonar el City, club per al qual no jugava des del gener del 2023 després d’encadenar cessions al Bayern de Múnic i al Barcelona. L’Al-Hilal va anunciar a les xarxes socials la incorporació del lusità, que reemplaça així el futbolista Saud Abdul Hamid pel seu fitxatge per la Roma, la qual cosa l’ha convertit en el primer saudita de la història a militar en un club de la Sèrie A italiana.

L’Espanyol incorpora el marroquí Cheddira

El davanter internacional marroquí Walid Cheddira jugarà a l’RCD Espanyol fins a final de temporada, a préstec del Nàpols, que el va fitxar el 2023 procedent del Bari de la Segona divisió italiana. El conjunt periquito va anunciar ahir en un comunicat la incorporació del punta africà, que va despuntar la temporada 2022-23 a les files del Bari de la Sèrie B, firmant 22 gols i cinc assistències en 38 enfrontaments. La passada campanya va recalar al Nàpols, encara que no va arribar a debutar i va marxar cedit al Frosinone.