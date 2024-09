Victòria després de 1.043 dies

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) ha tornat. 1.043 dies després de la seua última victòria, l’octubre del 2021, va aconseguir ahir un nou triomf, el 60 en la categoria de MotoGP i el 84 en la seua carrera esportiva, durant el Gran Premi d’Aragó a MotorLand. Després de gairebé tres anys de sofriment, quatre operacions, mesos i més mesos de recuperació, el de Cervera va tornar a pujar ahir a dalt de tot del podi i ho va fer de la forma que acostumava quan era pilot d’Honda, dominant des de la primera fins a l’última volta, tant en el Gran Premi com en l’eprint de dissabte, firmant el seu primer doblet. Al costat d’ell, en un moment tan memorable com el que va viure ahir a Alcanyís el vuit vegades campió del món, van estar Jorge Martín (Ducati) i Pedro Acosta (KTM), en el que va ser el vint-i-sisè podi estatal de la història en la categoria reina del Mundial de motociclisme. Abans de la carrera va arribar la decisió del subministrador únic de pneumàtics, Michelin, de prohibir l’ús del compost més tou, al no considerar-lo segur, així que tots els pilots de la formació de sortida van optar pels pneumàtics de compost intermedi tant davant com darrere. Ja a la sortida, una vegada més, Marc Márquez va sortir com una exhalació mentre que Pecco Bagnaia tornava a patir una derrapada de la roda posterior i perdia quatre posicions, de la tercera a la setena, encara que pitjor va ser per a Maverick Viñales (Aprilia), que es va veure relegat a l’última posició en el primer parcial. Abans de complir-se el primer gir de cursa, la mateixa perdia un participant, Miguel Oliveira (Aprilia), mentre que Marc Márquez completava la volta amb 315 mil·lèsimes d’avantatge sobre Acosta, amb Jorge Martín davant d’Àlex Márquez (Ducati). Martín va intentar superar Acosta en la baixada cap al tirabuixó de MotorLand, però va resultar una acció massa ajustada i va haver de sortir de la pista, malgrat que va tornar en la segona posició el pilot de KTM abans de concloure la tornada, en un incident que va ser investigat per direcció de cursa. Això va beneficiar Marc Márquez, que es va trobar amb un avantatge de més de dos segons en tot just dos voltes i un nou rècord de volta ràpida.

Tot just una més tard, en la tercera, el liderat de Marc Márquez era clar, Jorge Martín havia deixat enrere Acosta, a qui també havia superat Àlex Márquez. Ja en el quart gir dels 23 que havien de completar tots els pilots, les posicions estaven més que definides, amb Marc Márquez líder en solitari, Jorge Martín còmode en la segona posició, i Àlex Márquez encapçalant amb certa facilitat un grup de cinc pilots en què també hi havia Acosta, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia i Brad Binder.A poc a poc les posicions es van anar consolidant, amb Marc Márquez líder, seguit a més de dos segons i mig per Jorge Martín, i amb Àlex Márquez tercer a dos segons i mig del representant del Pramac Racing. Bagnaia es va anar recuperant a poc a poc de la mala sort que va tenir a la sortida i en el trio que va formar amb Acosta i Binder va acabar liderant-lo per ocupar la quarta posició, però ja a més de 10 segons del cap de cursa, on Marc Márquez continuava com a sòlid líder. Però el vigent campió del món va començar a retallar distàncies amb el tercer classificat, Àlex Márquez, volta rere volta i dècima a dècima, per col·locar-se al seu rebuf a 7 voltes del final. En el divuitè gir, Bagnaia va intentar superar Àlex, en el revolt 12, i ambdós es van tocar en una situació un pèl conflictiva que els va fer rodar per terra i en la qual la moto del lleidatà es va quedar a sobre de l’italià, arrossegant-lo per terra. Una acció que immediatament va anunciar el plafó de comissaris de direcció de cursa que investigaria a l’acabar la carrera. Així, fora d’aquesta Bagnaia i Àlex Márquez, la tercera plaça la va heretar Pedro Acosta. La caiguda també va beneficiar Jorge Martín, que va augmentar el seu liderat en el Mundial, ara amb 23 punts d’avantatge sobre Bagnaia. Per la seua part, Marc Márquez va recuperar la tercera posició a la general, a 70 punts de Martín, després que Enea Bastianini (Ducati) no passés de la cinquena posició. Àlex Márquez va perdre posicions a la general del Mundial i ara és onzè, després de ser superat per l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati), que ahir a MotorLand va firmar la setena posició.

“He hagut de renunciar a molt per aquest triomf”

“El valor d’aquesta victòria és diferent i pesa, perquè he renunciat a molt. He renunciat al meu equip, a l’equip de la meua vida i als meus amics aquí dins. Sé que seran feliços. He lluitat al màxim i continuaré fent-ho”, va manifestar un Marc Márquez emocionat després del triomf en el Gran Premi d’Aragó. “N’hi ha moltes on escollir, però la d’Austin 2013, Alemanya 2021 i aquesta del 2024 estan a dalt del tot, per importància, valor i sobretot per la sensació que et deixa el cos. Peso dos quilos menys ara mateix. Això també ajuda”, va afegir sobre si és la victòria més important de la seua carrera esportiva. “L’any passat o fa un any i escaig em deia a veure si se m’havia passat l’arròs o havia baixat el suflé. Quan vaig provar la moto a la pretemporada i vaig veure que a poc a poc anava agafant confiança, estava tranquil. No tenia pressa i estava tranquil, sabent que tindríem les nostres oportunitats. N’hi ha hagut, però no les vam saber aprofitar de la millor manera. Aquesta ha tocat i cal treballar en la constància que et fa lluitar per títols”, va afegir el lleidatà.Àlex Márquez va dir sobre el seu incident amb Bagnaia que “sap que soc allà. Jo no sabia que ell estava per fora. Si tant ritme tenia i tan ràpid venia, podria haver-me passat en un altre moment sense precipitar-se. El resultat no canviarà. Ens en anem a casa amb zero punts els dos”, va afegir el lleidatà.

Dixon guanya en Moto2 i Ogura retalla 8 punts a Sergio García

Jake Dixon (Kalex) va sumar la segona victòria de la temporada en la categoria de Moto2, davant de Tony Arbolino (Kalex) i Deniz Öncü (Kalex). El líder del Mundial, Sergio García (Boscoscuro) es va retirar de la cursa a l’arrossegar tant problemes físics com mecànics, i fins i tot una sanció de volta llarga per excedir els límits del traçat, i malgrat que el japonès Ai Ogura (Boscoscuro) va ser vuitè, manté el liderat del campionat amb 12 punts d’avantatge. Per la seua part, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va ser el 17. A més, José Antonio Rueda (KTM) va aconseguir ahir la seua primera victòria en el Mundial de Moto3, liderant un podi en el qual el van acompanyar el neerlandès Colin Veijer (Husqvarna) i l’italià Luca Lunetta (Honda).