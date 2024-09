Un torneig 'top' juvenil a l'Urgell amb Barça, València, Betis, Elx i Girona com a equips estrella

Algunes de les millors bases del futbol femení espanyol en categoria juvenil com les del FC Barcelona, el València o el Betis, se citaran al torneig que ha organitzat el Verdú-Vall del Corb i que es disputarà l’11 de setembre als camps municipals Joan Capdevila de Tàrrega. Serà la segona edició de la Future Fem Champions Cup, la primera edició de la qual es va celebrar l’any passat a la localitat de Castellgalí (Bages).

El trofeu reunirà dotze equips, entre els quals hi haurà les formacions juvenils A dels esmentats equips de la Lliga F (FC Barcelona, Betis i València), a més de l’Elx, Girona, Damm, Sabadell, Igualada, Sant Cugat, OAR Vic, la Baells i el mateix amfitrió Verdú-Vall del Corb.La competició constarà d’una primera fase amb quatre grups de tres equips cada un.

En l’A hi haurà el FC Barcelona, Girona i la Baells; al B, Elx, Igualada i Verdú; al C, Reial Betis, Sant Cugat i OAR Vic; i al D, València, Damm i Sabadell.

Els partits tindran una durada de 35 minuts i una sola part. La fase de grups es disputarà entre les 9.20 i les 13.40 utilitzant els dos camps de Tàrrega. De cada grup passaran a quarts els dos primers classificats. Els quarts de final, que es disputaran entre les 15.30 i les 17.00, enfrontaran el primer del grup B amb el segon del D, el primer del D amb el segon del B, el primer de l’A amb el segon del C i el primer del C amb el segon de l’A. Les semifinals tindran lloc des de les 17.10 fins a les 18.40 i la gran final començarà a les 19.00 hores. També hi haurà una fase de consolació entre els que hagin quedat tercers en cada grup, entre les 13.45 i les 14.20, disputant-se la final a les 14.35 hores.

El trofeu es denomina Future Fem Champions Cup i la primera edició es va disputar al Bages

El president i entrenador del Verdú-Vall del Corb Joan Barril va mostrar la seua satisfacció per “acollir un torneig femení i de base de molta qualitat, la qual cosa reforça la nostra aposta per aquest futbol malgrat les nostres limitacions perquè som un municipi petit que amb prou feines arriba als 850 habitants”.

I és que aquesta modesta localitat de la comarca de l’Urgell pot presumir de tenir un equip femení a Primera Catalana, el CF Verdú-Vall del Corb, la qual cosa fa que sigui al costat del Pardinyes, amb qui comparteix categoria i grup, el tercer de més categoria de Lleida només al darrere de l’AEM (Primera RFEF) i l’AEM B (Tercera RFEF). Porten només sis temporades competint, malgrat que el futbol a la població va complir el seu centenari el 2020, però ja van ser capaços de jugar tres anys en una categoria més alta de la que són ara, la Preferent, que és la màxima a nivell català.

Per a aquest torneig juvenil, Joan Barril explica que han fet una petició als seus rivals i és que, per les seues limitacions, els permetin jugar no només amb jugadores juvenils sinó també amb alguna d’una edat superior.

El club intenta formar un equip cadet-juvenil

Joan Barril, president, entrenador i autèntic alma mater del CF Verdú-Vall del Corb, explica que pretenen crear un equip cadet-juvenil que pugui servir de dida al primer equip. “Ja tenim unes quantes jugadores d’aquestes categories, però n’estem buscant algunes més. Tenim aquesta il·lusió de crear la nostra pròpia base”, afirma Barril.I és que la primera plantilla ha d’alimentar-se d’una gran majoria de jugadores de fora del poble. Són futbolistes dels pobles propers, de la mateixa comarca i de la capital de l’Urgell, Tàrrega, és a dir, tota una ONU lleidatana per a un club que, malgrat la seua modèstia, compta amb uns vuitanta abonats.