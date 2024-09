El jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars Rafa Mir

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Llíria (València) va acordar ahir la posada en llibertat amb mesures cautelars del futbolista del València Rafa Mir després que aquest declarés per una presumpta agressió sexual per la qual va ser detingut dilluns, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El futbolista va sortir de les dependències judicials a Llíria cap a les 17.45 hores i va pujar a un cotxe en el qual anaven uns familiars. Mir va ser arrestat dilluns després d’una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual i va passar dos nits detingut, abans de declarar. Un dia després va ser detingut el també futbolista Pablo Jara, jugador de l’Alcantarilla, en relació amb aquests fets. El davanter i el seu amic Jara van ser detinguts després que dos dones denunciessin haver estat objecte de sengles agressions sexuals a la casa de Mir a la urbanització de Torre En Conill, a la qual els quatre van acudir diumenge a la matinada després d’haver-se conegut en una discoteca.Diumenge al matí una patrulla de la Policia Local de Bétera va acudir a la porta de la casa de Mir alertada per un veí. Les joves van ser traslladades a un centre hospitalari i posteriorment van presentar una denúncia que va portar a les dos detencions.L’advocat de Mir, Jaime Campaner, va assegurar ahir al matí a l’entrada al jutjat que “sens dubte” les relacions sexuals que va mantenir el seu client amb una de les dones van ser consentides. Mir es va ratificar en aquest argument en la seua declaració i ha quedat en llibertat, investigat per agressió sexual i amb mesures cautelars que encara es desconeixen.