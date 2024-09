Mertz i Biczo, talent jove per al nou Robles Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La congolesa amb passaport francès Clara Mertz i l’hongaresa Laura Biczo, dos de les quatre incorporacions que ha fet el Robles Lleida per afrontar la nova temporada en Lliga Femenina 2, van ser ahir les primeres a ser presentades per l’entitat lleidatana, que també ha incorporat la targarina Martina Peláez i la polonesa Justyna Rudzka.

El director esportiu del club, Joaquín Prado, va dir de Mertz, que té 24 anys, que “aquesta és la seua primera experiència a Espanya i ens ha de fer un salt de qualitat gran a nivell físic”. Així mateix, va valorar que “té capacitat per jugar en diferents posicions, destacant també pel seu potencial per als rebots i córrer pel camp, a més que ens aportarà agressivitat en defensa. És un perfil que no teníem al nostre equip”. Mertz, que arriba procedent de la Sèrie B italiana, va assenyalar per la seua part que “soc feliç de ser aquí” i que “tinc molt bones sensacions amb l’equip, l’entrenador i tot l’staff”.Sobre Laura Biczo, Prado va comentar que “és una jugadora que volíem a l’equip” i va destacar que, malgrat ser jove –23 anys–, “té experiència en aquesta Lliga, perquè la temporada passada va jugar a l’Alcorcón i l’anterior, al Barakaldo”. “I cada any ha crescut amb els seus equips. És jove, té gana i moltes ganes de continuar creixent. Esperem molt d’ella perquè té capacitat per fer moltes coses a la pista per la seua polivalència”, va afegir. El director esportiu també va augurar que “no tardarà gaire a jugar en categories superiors i tant de bo sigui amb nosaltres”. Finalment, va manifestar que, amb els quatre fitxatges i les sis renovacions, “la plantilla està tancada”. Biczo es va mostrar molt satisfeta de ser a Lleida. “Soc feliç i em sento molt còmoda”, va assenyalar.