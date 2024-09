Aitana arriba a un acord per renovar amb el Barça

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aitana Bonmatí ha arribat a un acord per renovar el contracte amb el FC Barcelona més enllà del final de l’actual temporada –quan culminava la seua vinculació amb el club–, segons va avançar ahir Catalunya Ràdio. La de Sant Pere de Ribes, actual guanyadora de la Pilota d’Or i una de les màximes favorites a guanyar la present edició, es convertirà així en la jugadora més ben pagada de l’equip, ja que el club farà un esforç important per assegurar la continuïtat de la jugadora, que s’havia posat en risc perquè equips com el Chelsea estaven disposats a pagar-ne fins i tot la clàusula de rescissió, afegit a una important oferta econòmica a la jugadora.

El mitja digital Relevo va ampliar que Aitana ha declinat totes les ofertes que li havia fet el Chelsea i una altra que va arribar de l’Olympique de Lió, que li oferien apujar molt el seu contracte. Tanmateix, el Barça ha redoblat la seua aposta i, sempre segons Relevo, no només serà la que més cobri de la plantilla, sinó que serà la jugadora més ben pagada de la història del futbol femení. L’acord s’hauria de fer oficial en les properes setmanes.