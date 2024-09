El primer triomf s'escapa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida es va quedar ahir a pocs instants de sumar el seu primer triomf de pretemporada, en el duel davant del Joventut de Badalona, que va empatar el partit sobre la botzina gràcies a un tir de Kassius Robertson (74-74) i es va acabar emportant el triomf en la pròrroga (82-85). El conjunt lleidatà va sortir molt activat al partit, dur en defensa i encertat en atac. Això li va servir per aconseguir una primera renda de sis punts (12-6), que es va ampliar fins als 11 al final del primer quart (24-13), en els quals ja va començar a aparèixer un Rafa Villar molt actiu i que va acabar el partit amb 15 punts, empatat en anotació amb Pierre Oriola. Tanmateix, el de Tàrrega va suar tinta en la seua pintura per defensar Artem Pustovyi, que es va tornar a endinsar en la necessitat de firmar un pivot físic, amb 28 punts i deu rebots en total. La Penya va reaccionar i se’n va anar al descans a només dos punts per sota (36-34), tot i que l’Hiopos Lleida va tornar a arrancar bé en la segona part i va començar l’últim quart 12 punts a dalt (59-47). Tanmateix, la distància es va esfumar i, en un final d’alternatives, Robertson va igualar a 74 sobre la botzina. Ja en el temps extra i amb el matx empatat, els àrbitres van assenyalar una tècnica a la banqueta lleidatana, que es va sumar a uns altres dos tirs lliures a favor del Joventut. Els badalonins no van fallar i van posar el 82-85 que l’Hiopos Lleida no va poder igualar després d’un atac final en què Rafa Villar va perdre la pilota.

Corey Walden assumeix el repte de “ser un dels líders” de l’equip

Corey Walden arriba a l’Hiopos Lleida “acceptant la pressió de ser un dels líders” del vestidor, en què provarà de “compartir la meua experiència” en un equip en el qual té “les expectatives altes”. Així ho va explicar l’escorta ahir en la seua presentació com a nou jugador del club, en què va afegir que “buscava un lloc per focalitzar-me només en el bàsquet”. D’altra banda, el director esportiu, Joaquín Prado, va dir que esperen que Dee Bost arribi aquest cap de setmana i que continuen buscant “els perfils adequats” per completar la plantilla.

Gerard Encuentra: “Aquest resultat és com una victòria per a nosaltres”

Gerard Encuentra explicava després del partit que “ens n’anem amb sensacions agredolces, malgrat que aquest resultat és per a nosaltres com una victòria. Hem fet moltes coses bé i hem jugat un bon bàsquet. Ens han faltat alguns detalls que hem de corregir i en un final igualat ens ha faltat una mica de sort. Podíem haver-nos emportat el partit, per la qual cosa dic que és gairebé una victòria”. Per una altra banda, Encuentra va afegir que “no ha deixat de ser un entrenament més, però me’n vaig content perquè hem millorat coses, l’equip va assumint els conceptes i amb menys rotacions hem fet moltes coses bé”, va insistir el tècnic.