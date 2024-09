Sèrbia frena la ratxa d'Espanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola va empatar a zero ahir davant de Sèrbia en la primera jornada del grup 4 de la Lliga A de la Lliga de Nacions, un partit que va dominar i en el qual va anar de menys a més, encara que li va faltar encert malgrat convertir més de 20 rematades, arrancant amb una entrepussada la defensa de l’últim títol aconseguit en aquesta competició.

Menys de dos mesos després d’aixecar l’Eurocopa, els de Luis de la Fuente van entrepussar en el seu primer partit de la quarta edició de la Nations League. Una estrena amb poc encert ofensiu en un partit més obert del que s’esperava, almenys fins a la primera hora de joc. Els serbis, molt seriosos i sòlids darrere, van tenir alguna ocasió per sorprendre, però el talent espanyol els va embotellar a la recta final, però no va ser el dia dels Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo i companyia. Es va notar que l’estat físic no és l’òptim, cosa típica d’aquestes dates. Així, Espanya haurà d’esperar a diumenge per sumar el seu primer triomf, contra una Suïssa que va perdre davant de Dinamarca en l’altre partit del grup.Amb el xiulet inicial, i en un estadi un pèl desencantat, va arrancar una Espanya molt reconeixible, amb la pressió alta i el toc de pilota habituals, tot i que els primers a posar por van ser els serbis. Al contraatac, Lukic va enviar una pilota molt alta, minuts abans que Jovic cometés un error groller i rematés fora sol davant de porteria.A la segona, la selecció espanyola va continuar insistint i va tenir les més clares en un xut de falta de Grimaldo que va treure el porter Rajkovic i en un error defensiu de Sèrbia, que va deixar sol davant de la meta un Fabián que no va saber aprofitar l’oportunitat en la rematada.

Cristiano Ronaldo anota amb Portugal el gol 900 de la seua carrera

Després d’acabar en blanc a l’Eurocopa, Cristiano Ronaldo va recuperar aquest dijous el gol amb la seua selecció i va marcar el número 900 de la seua carrera, amb què va portar la selecció de Portugal, dirigida pel tècnic de Balaguer Robert Martínez, a la victòria (2-1) contra Croàcia a la primera jornada de la Lliga de Nacions. Cristiano va fer el gol que significava el 2-0 al minut 34, després de l’inaugural de Dalot, que es va marcar en pròpia porta posteriorment per anotar el 2-1. D’altra banda, San Marino es va imposar (1-0) a Liechtenstein i va guanyar el primer partit internacional en 20 anys.