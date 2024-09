Golejada per resistència

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola es va imposar ahir a la nit a Suïssa (1-4) a Ginebra en la segona jornada del Grup D de la Lliga de Nacions de la UEFA, en un partit en el qual va haver d’aguantar el ruixat climàtic i el veure’s en inferioritat en el minut 20, per donar una lliçó de bon joc, primer, i d’efectivitat després per aconseguir una victòria important a domicili i seguir la línia del líder Dinamarca, el següent rival. Ni tres minuts va necessitar Lamine per fabricar el 0-1. Va recollir la pilota, va enviar a terra Freuler amb un dríbling d’escàndol i va posar una centrada mesurada al segon pal, on va aparèixer Joselu després de volar per sobre de tothom. L’inici del segon gol també va sortir de les seues botes després de filtrar una pilota perfecta en carrera a Nico. Ni fent 2 contra 1 van aconseguir frenar Lamine. Va trepitjar àrea i va deixar anar una fuetada que a prop va estar de convertir-se en el 0-3. Espanya va saber patir per aguantar en inferioritat des del minut 20, quan el central Robin Le Normand va veure la roja directa. De fet, amb prou feines va patir al darrere. I en atac, van estar molt encertats per anar-se’n a quatre gols i aconseguir una golejada en inferioritat, a domicili i calats per la pluja suïssa. Gran victòria per a l’equip espanyol, amb un Luis de la Fuente intel·ligent a la banda que va saber llegir molt bé l’esdevenir d’un partit ple de canvis, marcat per l’expulsió però també per una gran arrancada de l’equip espanyol, que aquest cop sí que va mostrar la seua millor versió; la que els va portar a guanyar l’Eurocopa 2024 i anteriorment a guanyar aquesta Nations League que ara defensen. No va tenir la pilota Espanya, però sí que va jugar gairebé perfectes les cartes que es va veure obligada a utilitzar. En un camp amb una gespa en males condicions, empitjorada per una pluja constant, Espanya va veure perillar la victòria amb l’expulsió i quan Suïssa havia fet l’1-2 i havia ficat els espanyols a la seua àrea. Allà pintava malament la cosa, però van reaccionar. No amb el seu millor futbol, un joc associatiu de control, però sí amb un joc directe molt precís i encertat. A saber mudar la pell va raure la clau de l’èxit.

Ferran Torres: “No és casual que siguem campions d’Europa”

L’extrem del FC Barcelona Ferran Torres va dir després del partit que “hem sabut patir. El protagonista ha estat l’equip, com ens hem sabut sobreposar a l’expulsió. Crec que és la unió que tenim i no és casualitat que hàgim estat campions d’Europa. Més que un equip, som una família, ens avenim i això al camp es demostra”, va assenyalar Ferran. “Pràcticament no hem tocat la pilota a la segona part. Hem sabut utilitzar les nostres armes, també defensar. Una victòria així val com si fossin deu”, va emfatitzar Ferran, que sobre el seu rendiment amb la selecció va emfatitzar que “són 21 gols i espero que siguin molts més”.

Dinamarca, líder del grup d’Espanya al vèncer Sèrbia (2-0)

Dinamarca es consolida com a líder del grup d’Espanya després de sumar la segona victòria en dos partits, aquest cop un tràmit (2-0) davant una Sèrbia grisa, amb dos gols de Grønbæk i Poulsen en un partit que va gestionar amb suficiència. Per la seua part, Cristiano Ronaldo va anotar el gol de la victòria davant d’Escòcia (2-1) en els últims minuts, en un partit en què va saltar al camp al segon temps i que la selecció que dirigeix el lleidatà Robert Martínez va haver de remuntar. Al Croàcia-Polònia, Modric va guanyar la partida a Lewandowski i va donar la victòria al seu equip (1-0).