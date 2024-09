El Barça, campió a Tàrrega

Publicat per Francesc Gasull Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona es va adjudicar ahir el triomf en la segona edició de la Future Fem Champions Cup, torneig d’equips juvenils femenins organitzat pel Verdú-Vall del Corb i disputat als camps municipals Joan Capdevila de Tàrrega, al derrotar a la final el Girona per 4-0. El trofeu va reunir dotze equips, entre els quals tres de clubs de la Lliga F (FC Barcelona, Betis i València), a més de l’Elx, Girona, Damm, Sabadell, Igualada, Sant Cugat, OAR Vic, la Baells i el mateix amfitrió Verdú-Vall del Corb.

La competició constava d’una primera fase amb quatre grups de tres equips cada un. A l’A hi havia el FC Barcelona, Girona i la Baells; al B, Elx, Igualada i Verdú; al C, Reial Betis, Sant Cugat i OAR Vic; i al D, València, Damm i Sabadell. Després de la fase de grups i la ronda de quarts, les semifinals van ser Damm-Barça i València-Girona. L’equip blaugrana es va imposar per 1-2 i les gironines per 0-1 a les valencianistes.

Hi va haver també fase de consolació per als equips que no van passar a quarts. En semifinals, el Betis va guanyar la Baells per 3-0 i el Sabadell, el Verdú per 2-0. A la final, el Betis es va imposar al quadre arlequinat per 3-0.

El president i entrenador del Verdú-Vall del Corb Joan Barril va mostrar la seua satisfacció per “acollir un torneig femení i de base de molta qualitat que ha estat tot un èxit”. “Som una entitat modesta d’una població petita, però treballem molt per donar visibilitat al futbol femení i aquest torneig és una mostra més de la nostra aposta”, va concloure Barril.