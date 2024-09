El Vila-sana s'atansa a la final amb un punt a Mataró

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va sumar ahir un punt a la pista del Mataró (1-1), que l’atansa a la Final Four de la Lliga Catalana, plaça que haurà de sentenciar el dia 28 d’aquest mes, quan rebrà el Manlleu en un partit que es jugarà a Bell-lloc, ja que el pavelló de Vila-sana estarà ocupat per activitats de la festa major.

El Vila-sana, que afronta aquesta competició sense les sis internacionals, tenia també amb molèsties algunes de les seues jugadores disponibles. Tot i així, va jugar una primera part a bon nivell, la qual cosa li va permetre avançar-se en el marcador amb un gol de Judit Ortega al minut 15 i arribar a la mitja part amb aquest avantatge de 0-1. Però la segona meitat va ser molt diferent. El Vila-sana va abaixar el nivell i això ho va aprofitar el Mataró per empatar amb un gol d’Olga Juanola al minut 32. El Vila-sana va tenir l’oportunitat de guanyar, malgrat tot, però va errar dos faltes directes.Després del duel, el tècnic, Lluís Rodero, va assenyalar que “hem estat molt bé la primera part, en la qual fins i tot hem perdonat ocasions, però a la segona part hem estat desconcentrades, potser acusant el cansament, i no hem estat a l’altura del que ha de ser el Vila-sana, encara que sigui amb les absències que tenim”. A més, també va afegir que “Ana Horche i Laura Pastor han jugat amb molèsties i Dana Antón acaba de sortir d’una lesió, però no podem perdre la concentració com ho hem fet a la segona part”.El tècnic donarà ara una setmana de descans a les jugadores, coincidint amb el Mundial de Novara.