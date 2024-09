L'Artesa de Segre s'emporta el Trofeu Ciutat de Tàrrega

Publicat per Francesc Gasull Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Artesa de Segre va vèncer ahir per 1-3 el Tàrrega, amb la qual cosa es va adjudicar el XXVI Trofeu Ciutat de Tàrrega, en un partit que va servir a l’equip local per presentar la nova plantilla davant de la seua afició i en el qual es va enfrontar a un equip de superior categoria.

Abans del matx, van saltar a la gespa del Municipal Joan Capdevila els 23 jugadors que compondran la plantilla de la UE Tàrrega per a aquesta temporada 2024-25, juntament amb el seu entrenador Edgar Molina i el president Andreu Llanes, per presentar-se davant d’uns 400 assistents al duel davant de l’Artesa de Segre.Un encontre que va començar amb un primer gol del conjunt de la Noguera, malgrat que els blaugranes van comptar amb bones ocasions de Mouad, Vargas i Alejandro abans dels primers vint minuts.No obstant, en el 32 es va avançar l’Artesa de Segre, en una jugada que no va generar al principi gaire perill a l’àrea local, però que va acabar aprofitant Adrià Roqué per marcar el 0-1. Amb aquest resultat s’arribava al descans, malgrat que el Tàrrega hauria pogut empatar en dos oportunitats de Vargas. En el segon temps, en el minut 50 els visitants van anotar el 0-2 en una pilota rematada per Hugo Soriano que va ser desviada per un defensa local i va acabar dins de la porteria de Samuel. Dos minuts després, Roqué marcava el 0-3 en una jugada al contraatac.En el 57 Vargas va disposar d’una bona ocasió, amb una rematada massa creuada després d’un sortida des de la cantonada. En el 59 tornava a intentar-ho el capità del Tàrrega, però Marbà va parar la pilota sense dificultats. Cinc minuts després, l’àrbitre va assenyalar una pena màxima molt discutida pels locals i que va aturar Samuel, evitant el quart gol de l’Artesa, quan el Tàrrega estava jugant un bon futbol per retallar distàncies. A falta de deu minuts per al final, Vargas va fer l’1-3 definitiu, en una bona jugada individual de Roger.