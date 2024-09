Segueix el ple de triomfs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida Llista continua comptant els seus partits per victòries en aquesta pretemporada. Després de les dos que va aconseguir a la Lliga Catalana davant de Barça i Caldes, que li van donar el bitllet per disputar la Final Four, ahir els jugadors d’Edu Amat van guanyar a la pista del Voltregà (2-3), en un partit en el qual van anar de menys a més. I això que van afrontar el duel amb la baixa de dos jugadors, la ja coneguda de Sebas Moncusí, que continua recuperant-se d’un esquinç de turmell, i la de Tombita Torres. L’argentí, cedit pel Liceo, té inflamat un dels canells després de rebre un cop en el partit contra el Caldes i divendres se sotmetrà a una ecografia per conèixer l’abast de la lesió, si bé les radiografies no mostren cap fractura.

El partit, que es va disputar en una pista annexa al pavelló municipal de Sant Hipòlit, que està clausurat a causa del perill d’ensorrament, va començar amb el Voltregà al comandament. El domini local es va traduir en el primer gol obra d’Àlex Rodríguez, però els llistats van començar a controlar el partit i van arribar al descans en taules gràcies al gol de Nuno Paiva. La segona part va ser més de domini del Pons Lleida, que va capgirar el marcador amb un gol de Nico Ojeda. Darío Giménez va posar l’1-3 al minut 42, que va donar tranquil·litat per aguantar l’avantatge fins al 2-3 definitiu que va arribar quan faltaven 8 segons. “Aquesta vegada hem estat més nosaltres. El partit no ha tingut gaires ocasions i hi ha hagut moltes imprecisions perquè la cames pesen, però hem tingut més el control del partit i en la segona part hem pogut marcar dos gols que ens han permès gestionar millor el final”, va assenyalar Amat.