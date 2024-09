Miquel Travé guanya la medalla d’or a la Copa del Món de La Seu

Publicat per Xavi Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El palista lleidatà Miquel Travé s’ha penjat la medalla d’or en la disciplina de canoa a la Copa del Món que s’està disputant al Parc del Segre de La Seu d’Urgell, una victòria que li permet treure’s l’espina dels Jocs Olímpics de París, on es va quedar fora del podi ‘in extremis’ quan ja acariciava la medalla.

El palista del Cadí Canoe Kayak ja havia deixat clar les seues intencions en la semifinal del matí, en el qual va marcar el millor temps amb 93.43, un registre que gairebé va calcar a la final, 93.51, i això que va penalitzar dos segons en tocar la quarta porta del recorregut. Travé, que va baixar l’últim, va mantenir la calma i va acabar portant-se la victòria per davant del britànic Ryan Westley, campió d’Europa l’any passat, i l’eslovac Michal Martikan, plata i bronze, respectivament.

No va córrer la mateixa sort la seua companya de club Núria Vilarrabla. La urgellenca, que va aconseguir diploma olímpic a Tòquio 2020, també va accedir a la final de canoa femenina amb el millor temps, 105.30, superant a la txeca Gabriela Satkova i a la seua companya del Cadí, l’andorrana Mònica Dòria, però en la lluita per les medalles no va poder repetir la baixada i va acabar cinquena amb 112.50, just per darrere de Dòria (107.99). La victòria va ser per a la gran favorita, l’australiana Jessica Fox, doble campiona olímpica a París, que amb 104.30 es va emportar l’or seguida de la txeca Satkova i la britànica Kimberley Woods.