El Borges cau a casa en el debut de lliga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges va caure ahir per 0-2 davant del Singuerlín en un deslluït debut de lliga en el qual els de les Garrigues no van ser capaços d’imposar-se al rival, que va jugar amb un home menys des del minut 36.

Els compassos inicials del primer temps van mostrar dos equips molt igualats sobre el terreny de joc, amb un Borges que volia la pilota i un Singuerlín que buscava més el joc directe. Malgrat la igualtat en aquests minuts, els visitants van estar millor que els de les Garrigues en atac i van poder generar alguna acció ofensiva que va incomodar el conjunt local. Al minut 36, l’àrbitre va expulsar el jugador visitant Asane al mostrar-li la segona cartolina groga. Amb un menys, els de Santa Coloma de Gramenet van fer un pas enrere, però van ser capaços de fer-li mal a un Borges incapaç de controlar la situació.A la segona part, els de Sergi Reig van buscar controlar la possessió. No obstant, la seua fragilitat defensiva els va condemnar i al minut 57 el Singuerlín va aprofitar una pèrdua que va acabar amb el 0-1 de Buksa. Després del gol, els locals van monopolitzar la possessió i van aconseguir aproximar-se a la porteria defensada per Tomás, però no van poder concretar les ocasions. Finalment, al minut 84, la defensa del Borges va tornar a mostrar-se fràgil i va encaixar el 0-2, obra de Kandeh, que va certificar la derrota local.D’altra banda, avui debuten a la categoria l’Artesa de Segre contra el Martinenc a les 12.00, el Balaguer contra el Turó Peira a les 12.15 i el Juneda contra la Unió Esportiva Parc a les 18.00.