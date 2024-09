L'AEM busca un nou triomf en la visita al Balears

L’AEM visita avui (16.00/Lleida En Joc), per segona vegada en tan sols deu dies, un Balears al qual s’enfronta en Lliga només una setmana i mitja després de superar-lo a la Copa de la Reina en una emocionantíssima tanda de penals després de l’empat (1-1) en el temps reglamentari.

Després de passar de ronda en Copa, el conjunt lleidatà va aconseguir els seus primers punts en Lliga al superar el Barça B (1-3) com a visitant i tanca avui un tram de tres partits consecutius fora de casa a la recerca d’un nou triomf davant d’un rival que, malgrat ser un acabat d’ascendir a la categoria, encara no coneix la derrota en Lliga i suma quatre de sis punts possibles.Precisament, el tècnic de l’AEM, Rubén López, alertava que serà “un partit díficil, perquè el rival arriba moralment molt bé. Malgrat caure en Copa, venen d’un ascens i en els primers partits els ha anat molt bé, han guanyat el Reial Madrid B i han empatat en un camp difícil com el de l’Albacete”.“És un rival complicat, que encaixa poc i que fa bé les coses”, va afegir el tècnic, que a més va ressaltar que “tenen bones jugadores a la zona ofensiva, però de moment estan marcant en jugades d’estratègia. L’hem de contrarestar perquè nosaltres també tenim jugadores que van bé per dalt”. De fet, els tres gols que ha marcat l’equip balear entre Lliga i Copa, inclòs el que va marcar l’AEM, han estat a la sortida d’un córner.Pel que respecta al seu equip, Rubén López va destacar que “arriba reforçat després de l’última victòria, perquè la veritat és que abans ja estàvem en una bona dinàmica malgrat que no sortissin els resultats. Ara amb la classificació a la Copa i el triomf de diumenge, les jugadores estan moralment reforçades”. El tècnic de les lleidatanes compta amb la novetat en la convocatòria de Silvia Peñalver, ja recuperada dels seus problemes musculars i espera comptar amb Loba a partir de la setmana que ve. La seua absència i les quatre baixes de llarga durada provoquen que Laia Ojeda torni a completar la llista, ja com a única jugadora del filial, per a un encontre que Rubén López espera que sigui “molt diferent del de la Copa, malgrat que és bo que ja coneguem el camp i el rival”.

Doble triomf visitant d’Alabès i Getafe en les seues visites a Vila-real i Madrid B

El Vila-real-Alabès d’ahir, un xoc entre dos grans aspirants a l’ascens, es va saldar amb triomf visitant per 1-2. Així, el conjunt vitorià es manté invicte i ascendeix al primer lloc provisional de la taula, amb set punts, pels sis que suma el Vila-real. D’altra banda, el Getafe va vèncer el filial del Reial Madrid (0-1) i suma els seus primers punts de la temporada, a l’imposar-se en un xoc entre acabats d’ascendir.