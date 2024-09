Empat sense gols al Farrús

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va empatar a zero en la visita del San Cristóbal al Ramón Farrús. Els de Gabri no van aconseguir perforar la porteria rival en un partit en què els visitants pràcticament no van rematar a porta, i que van veure com Segura, el seu porter, va fer dos grans parades a rematades de Samsó i Joanet, una en cada part, que van valer per mantenir el marcador inicial.

El duel va començar amb un tempteig propi de l’inici de la temporada, amb un conjunt visitant que tenia la mentalitat clara de no rebre cap gol per emportar-se almenys un punt, cosa que va acabar passant. A més, el San Cristóbal va haver de fer un canvi molt primerenc per obligació, ja que Padilla es va lesionar en el primer quart d’hora i va entrar al seu lloc Llovera, internacional per Andorra i ex del Lleida. La primera mitja hora va passar sense notícies a les àrees. A partir d’allà, el conjunt blau va començar a trobar entre línies tant Joanet com Sauret, la qual cosa va facilitar als locals atacs per les bandes. Al minut quaranta va arribar una de les dos ocasions clares del partit, després d’una gran combinació per l’esquerra entre Sauret, Rocky (que es va estrenar amb l’Atlètic Lleida en partit oficial) i Sidibé. Aquest va veure com el seu xut era rebutjat i la pilota li va caure al punt de penal a Samsó, que la va colpejar amb la cama esquerra a la base del pal de la porteria de Segura. Semblava que la pilota acabaria entrant, però el porter visitant va fer una estirada de fotografia que li va permetre desviar-la, evitant d’aquesta manera el gol. Així, l’oportunitat més clara de l’encontre fins al moment va ser desbaratada pel porter que és el Zamora de la categoria fins ara, ja que no ha encaixat cap gol.Amb l’empat a zero es va arribar al descans, amb la impressió que els locals tindrien més opcions en la segona part. Només començar, va arribar la segona gran ocasió de l’Atlètic Lleida. Després d’una centrda des de la banda dreta, Sidibé va retardar la pilota als voltants del punt de penal, on va aparèixer Joanet. El mig centre va colpejar amb la cama esquerra apuntant a la base del pal dret de Segura, que va tornar a salvar el seu equip, aquesta vegada parant la rematada amb la mà dreta, demostrant no tenir cap costat feble. Feia la sensació que la segona part seria un assetjament i demolició local, però el San Cristóbal va anar adormint el partit fins tal punt que ni els canvis ni les ganes dels locals no van aconseguir canviar el rumb. Així, l’Atlètic Lleida suma 7 dels 9 punts possibles després dels seus dos primers triomfs.El conjunt de Gabri disputarà el pròxim partit dissabte a dos quarts de cinc de la tarda a Sabadell.

Gabri: “Set punts de nou és un bon inici per a un equip nou”

Gabriel García, entrenador de l’Atlètic Lleida, es va mostrar satisfet pel treball de l’equip. “El partit era molt exigent a nivell de duels, físic, de segones jugades, hem estat bé, hem competit i igualat la capacitat de l’altre equip al generar aquestes jugades, el partit era això, i encertar les ocasions”, va assenyalar. “Sabíem que seria difícil tenir oportunitats, n’hem tingut dos i Pau no ha hagut ni de parar, si valora el joc i l’actitud, guanyar o no és part de l’esport, dels mèrits no se’n viu”, va manifestar l’entrenador local.En referència a l’arrancada de Lliga, el tècnic va afirmar que “ens agradaria tenir nou punts, però set de nou és un bon inici per a un equip totalment nou”.