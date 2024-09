Cerezo Lleida, Linyola, Maristes i Alcoletge, campions del Quim Sala

Publicat per XAVI CASALS Verificat per Creat: Actualitzat:

El pavelló d’Agramunt va acollir diumenge les finals de la setena edició del Memorial Quim Sala, que va deixar com a campions el Cerezo Futsal Lleida, en categoria sènior masculina, el Linyola, en la sènior femenina, el Maristes, en juvenil masculina, i l’Alcoletge, en cadet masculina.

La localitat urgellenca va acollir els partits decisius del torneig memorial, que ha enfrontat els vuit millors equips de la província de les quatre categories en format eliminatori a partit únic fins a la final.El títol sènior se’l van jugar el Cerezo Futsal Lleida, acabat d’ascendir a Segona B, i el Maristes, que juga dos categories per sota, a Divisió d’Honor. El conjunt de més categoria va fer valer la seua superioritat i es va imposar per 4-1 en el matx decisiu, just l’endemà de sumar la primera victòria de lliga a Segona B, dissabte davant del Ripollet (5-1).En la final sènior femenina, el Linyola, de Segona divisió, també va superar un rival d’inferior categoria com el Golmés, de Primera Catalana, al qual va vèncer per 7-0. En categoria juvenil, el Maristes va derrotar l’Episcopal (6-2), en un duel entre equips de Divisió d’Honor, mentre que en cadets el CFS Alcoletge va superar el Balaguer Comtat d’Urgell per 4-2.