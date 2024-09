El Madrid es complica per segellar un triomf que tenia fet contra l'Alabès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid va estar a punt de posar-se en un embolic en el seu duel davant de l’Alabès al Bernabéu (3-2), en el qual va patir per sumar un triomf que tenia plàcidament encarrilat amb el 3-0 amb què es va arribar al minut 85 de partit. Tanmateix, quan Ancelotti va començar a donar descans a les primeres espases, dos urpades del conjunt vitorià en tot just un minut van col·locar el 3-2 en el marcador, que va derivar en uns minuts finals molt oberts en què l’Alabès va inquietar però no va tenir cap ocasió per culminar una èpica remuntada.

El duel es va posar de cara per als blancs tot just arrancar, perquè Lucas Vázquez va avançar els seus en el primer minut (1-0). Abans del descans, Mbappé va anotar el 2-0 culminant una gran acció amb Bellingham (2-0) i Rodrygo va establir el 3-0 tot just arrancar la segona meitat. Quan el duel semblava mort, Protesoni va trobar el 3-1 en un tret des de la frontal de l’àrea i un minut després Kike García va fer el 3-2 final.