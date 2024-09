Nil Artal, del Terres de Lleida, guanya a la Copa Catalana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El corredor del Club Ciclista Terres de Lleida Nil Artal es va proclamar vencedor en categoria infantil de la XIV Cursa Isaac Gálvez, una de les últimes proves de la temporada de la Copa Catalana cadet i de la Copa Catalunya infantil de carretera, que va tenir com a escenari Vilanova i la Geltrú.

Més de 110 ciclistes de les categories de formació de les diferents escoles de Catalunya es van donar cita en aquesta Copa Catalunya infantil de carretera, que va destacar pel circuit exigent i que en la categoria reina masculina va veure la victòria del lleidatà Nil Artal.Aquesta Copa Catalunya infantil de carretera finalitzarà diumenge vinent dia 29 a Sant Boi de Llobregat. Nil Artal és un dels joves valors de l’Escola de Ciclisme Terres de Lleida, on s’han format, entre d’altres, Jan Castellón, el nou ciclista professional lleidatà. Val a recordar que Castellón, de 21 anys, ha firmat com a professional per dos anys al Caja Rural navarrès, després de passar pel seu equip sub-23.