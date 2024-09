Punt valuós a Cerdanyola

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa continua sense guanyar, però ahir va sumar un més que valuós punt davant d’un rival que tampoc ha arrancat bé el curs. L’equip de Moha el Yaagoubi va fer de la solidesa defensiva la clau per sumar un treballat empat davant d’un rival que li va posar les coses molt difícils.Els primers quinze minuts de partit van estar marcats per la igualtat de forces, amb domini altern i sense que cap dels dos equips s’imposés sobre el terreny de joc de les Fontetes. Tot just hi va haver clares ocasions de gol i les defenses imposaven la seua llei.

A partir del primer quart d’hora, els vallesans van començar a dominar el matx, amb molta més possessió de pilota i generant opcions davant de Batalla. Mentrestant, el Mollerussa es mantenia ferm en defensa i esperant la seua oportunitat. Jordi Solé donava el primer avís després d’un servei de falta llançat per Álex Fernández.Ja en la recta final de la primera meitat, el Cerdanyola va tornar a tenir una bona opció que Batalla es va encarregar que no acabés en gol. Abans, en el minut 36, Youssef havia disposat de la millor ocasió per obrir el marcador, però el seu tret va sortir fregant el pal.Després del pas pels vestidors, el Cerdanyola va continuar buscant el gol davant d’un Mollerussa més conservador però al qual va seguir faltant encert ofensiu. Els minuts es van anar consumint sense que succeís res. El conjunt del Pla d’Urgell es va mantenir invulnerable en defensa i Batalla tot just patia.Així es va arribar a la recta final del partit, en què el Cerdanyola va intensificar la seua presència a l’àrea visitant, sense que succeís res. El Mollerussa va saber mantenir la seua porteria a zero i finalment es va emportar un punt que va haver de treballar molt i esforçar-se.Amb aquest empat, el conjunt del Pla d’Urgell suma dos punts en aquestes quatre primeres jornades de Lliga, després de perdre a casa davant de Reus i San Cristóbal, i sumar un punt en dos partits contra el Sabadell B i el d’ahir amb el Cerdanyola a domicili.Els lleidatans tornaran a jugar un partit oficial aquest proper dimecres, en un duel corresponent a la quarta ronda de la Copa Catalunya, i que l’enfrontarà amb el Futbol Club Inter Barcelona, de Tercera Catalana, i reben diumenge el Tona (12.00 hores), en un nou duel de Lliga al Municipal d’Esports de Mollerussa.

Moha: “Hem sabut llegir i controlar el partit”

El tècnic del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, es va mostrar satisfet amb el punt aconseguit en la visita dels del Pla d’Urgell a Cerdanyola, en què va ser clau el treball en la recuperació per reduir les opcions dels locals per sumar la victòria.“L’equip ha fet un partit molt seriós, perquè quan no fas un gol però evites que te’n faci el rival també és una cosa positiva. Estic content perquè hem aconseguitmantenir la porteria a zero per primera vegada aquesta temporada”, va manifestar Moha.“El rival no ens ha sorprès, perquè l’equip ha estat atent en els seus intents per inquietar la nostra porteria. Tant en acostaments que han generat com en jugades d’estratègia”, va insistir el tècnic, que d’altra banda va lamentar que no s’hagi sumat la victòria, però és optimista de cara als pròxims partits. “Sempre sortim a guanyar. De fet, hem tingut alguna situació per obrir els espais del rival i tenir més opcions a la victòria”, va detallar.“Els jugadors surten contents i amb bones sensacions del partit. Aquest empat és positiu i ens permet afrontar la setmana que ve amb més confiança”, va assegurar l’entrenador del Mollerussa.D’altra banda, l’Atlètic Lleida acaba la jornada en setena posició i amb set punts, després de la derrota contra de dissabte davant del Sabadell B (3-1), que el deixa a tres punts del líder, el Prat.